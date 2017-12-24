Санкт-Петербург, 24 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 11 декабря Лениным написаны «Тезисы об Учредительном собрании» (впоследствии перепечатанные в брошюре «Пролетарская революция и ренегат Каутский»):

Крестьяне

«Выставляя требование созыва Учредительного собрания, революционная социал-демократия с самого начала революции 1917 г. неоднократно подчеркивала, что республика советов является более высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с Учредительным собранием… Для перехода от буржуазного строя к социалистическому республика советов является единственной формой, способной обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму».

Ленин подробно останавливается на противоречии, создавшемся между состоянием классовой борьбы в стране и партийным составом Учредительного собрания, и заявляет:

«Единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса, создавшегося в силу несоответствия выборов в Учредительное собрание и воли народа, а равно интересов трудящихся и эксплуатируемых классов, является возможно более широкое и быстрое осуществление народом права перевыбора членов Учредительного собрания, присоединение самого Учредительного собрания к закону ЦИК об этих перевыборах и безоговорочное заявление Учредительного собрания о признании советской власти, советской революции, ее политики в вопросе о мире, о земле и о рабочем контроле, решительное присоединение Учредительного собрания к стану противников кадетско-калединской контрреволюции».

В противном случае Ленин считает необходимым принятие «наиболее энергичных, быстрых, твердых и решительных революционных мер со стороны советской власти против кадетско-калединской контрреволюции, какими бы лозунгами и учреждениями (хотя бы членством в Учредительном собрании) эта контрреволюция ни прикрывалась».

Совнаркомом принят декрет о страховании на случай безработицы. Одновременно сделано распоряжение о прекращении выдачи пенсий, превышающих 300 руб. в месяц.

Совнаркомом принят декрет о передаче всего дела воспитания и образования из духовных организаций, общин и учреждений в ведение Наркомпроса.

Совнаркомом разработаны и изданы в порядке декрета нормы оплаты труда железнодорожников.

На заседании ЦК РСДРП (б) обсуждался вопрос о расхождении линии поведения фракции Учредительного собрания с ЦК и господства в ней правых настроений. Ленин предлагает:

«1) сместить бюро фракции, 2) изложить фракции отношение ЦК к Учредительному собранию в виде тезисов, 3) составить обращение к фракции, в котором напомнить устав партии о подчинении всех представительных учреждений ЦК, 4) назначить члена ЦК для руководства фракцией, 5) выработать устав фракции».

Различные предложения вносят Зиновьев и Свердлов. Решено устроить собрание фракции Учредительного собрания 12 декабря. Работу во фракции поручено вести Бухарину и Сокольникову. Сообщить бюро фракции, что ЦК телеграфно уже вызывает депутатов в Петроград.

Неизвестный художник. Созыв Учредительного собрания

Состоялось заключительное заседание правой части Всероссийского крестьянского съезда (на Фонтанке). Президиум сообщает об избрании Чернова председателем исполнительного комитета съезда. Далее заслушивается доклад Гуревича об отношении съезда к власти СНК. По докладу принимается резолюция, в которой съезд объявляет СНК незаконным захватчиком власти, обязанным немедленно прекратить всякие посягательства против Учредительного собрания. Принимается резолюция об отношении к земельной программе большевиков:

«Все взгляды большевиков пропитаны глубоким недоверием к трудовому крестьянству, неумением понять его нужды и стремления, откуда и вытекают планы партии выделить из трудового крестьянства батраческие части и враждебно противопоставить их всему остальному крестьянству, организуя их в особые «советы батрацких депутатов».

С докладом о демобилизации армии выступил с.-р. Утгоф, протестующий против самовольного ухода солдат с фронта. Утгоф призывает созвать всеобщее народное ополчение и сохранять нейтралитет во внутренних делах.

Прибыв в Харьков, Антонов-Овсеенко наметил план ближайших действий: овладение южной магистралью, пересекая все пути, ведущие из Украины на Дон, разобщая Дон от фронта и от непосредственной связи с Украинской радой, контролируя все движение между Украиной и Донбассом. Расчистка пути в Донбасс, прежде всего в обход Северо-донецкой ж. д. через Лозовую — Славянок. Одновременно установление связи Харьков — Воронеж через Купянск — Лиски. Налаживание связи с Царицыном и Северным Кавказом.

В газетах опубликована телеграмма комиссара петроградского революционного отряда Павлуновского о ходе борьбы с белыми войсками после боя у ст. Тамаровка под Белгородом:

«Отряд корниловцев в составе одного ударного полка, 2-го и 8-го Оренбургских ударных батальонов и 4-го отдельного ударного батальона, численностью в 5—6 тыс. человек при 200 пулеметах, нами стерт в порошок. После боя у ст. Тамаровки, где нами были разбиты два эшелона ударников, корниловцы попытались обходным путем обойти Белгород, прорваться на Купянск или Обоянь; в боях у дер. Крапивня и Ольховка корниловцы были сбиты со всех позиций, обеспечивавших им беспрепятственное продвижение на Купянск и Обоянь, и все пути на Купянск и Обоянь были перерезаны нами. В результате боев у Ольховки и Крапивни было беспорядочное отступление корниловцев на северо-запад.

Наш отряд, состоящий из черноморцев и балтийцев и польского легиона, держал всё время противника под ударом и у дер. Драгунское окончательно разгромил и рассеял организованное ядро корниловских войск. Бой у дер. Драгунской продолжался около шести часов, выпущено более трехсот снарядов. Дальнейшее преследование противника привело к захвату у него обозов, пулеметов и т. п. Наш отряд преследовал противника на протяжении ста верст и уничтожил его как организованную боевую величину.

Наши потери за все время —19 убитых и 92 раненых. Все сведения и сообщения газет о том, что якобы от артиллерийской стрельбы горели деревни, — не верны. Утверждаю, что от нашей стрельбы не пострадал ни один дом, ни один из местных жителей. Пострадали несколько мельниц, где противником были установлены пулеметы. Командующий отрядом прапорщик Павлуновский».

Революционные солдаты

Открылся Общеармейский съезд при Ставке. Представлены все Общеармейские фронты за исключением Кавказского и значительной части Румынского фронта, отделенных Доном и Радой, большинство корпусов, большинство армий. Партийный состав съезда: 1 с.д.-объединенец, 2 с.-р. — максималиста, 10 с.-р.-интернационалистов и 30 с.-д.-большевиков. Председателем съезда избран большевик Рагозинский.

Главковерх Крыленко сделал доклад по текущему моменту, в котором дал анализ русской революции и обосновал необходимость решительной борьбы с контрреволюцией. Содокладчик от фронта, левый с.-р., заявил, что его партией будет оказана полная поддержка большевикам и Совнаркому в борьбе с казачьими генералами, калединскими войсками и националистической Радой. В первую очередь разрешению съезда подлежат образование Военно-революционного комитета при Ставке и выборы главковерха. Из остальных вопросов главнейшие — демократизация, демобилизация и снабжение армии.

Состоялся делегатский съезд литовцев-солдат. Присутствуют 120 делегатов. В резолюции по текущему моменту съезд признал советскую власть; Учредительное собрание литовцы будут поддерживать постольку, поскольку оно признает советскую власть. По вопросу о политическом устройстве Литвы съезд высказался за демократическую республику на основе федерации и за решение этого вопроса в местном учредительном собрании, созванном на демократических началах. Съезд высказался за передачу всей земли трудовому народу, за конфискацию казенных, монастырских, помещичьих и майоратских земель. Съезд высказался за формирование литовских национальных частей на демократических основах, без принуждения, и за недопустимость использования их для защиты буржуазных интересов.

В Кронштадте Совет рабочих и солдатских депутатов отменил частную собственность на недвижимое имущество, дома и землю. Недвижимое имущество переходит в ведение Совета. Совет предложил СНК все свои средства и силы для беспощадной борьбы с пьянством в Петрограде.

На II Московском областном съезде советов р., с. и кр. депутатов с докладом о деятельности областного исполнительного комитета выступил Максимовский (б-к), напомнивший, что со времени Октябрьской революции из его состава вышли почти все члены крестьянской секции и правые с.-р. После прений принимается резолюция, одобряющая деятельность исполнительного комитета.

С докладом о текущем моменте выступил Ломов, указавший, что «переживаемая нами революция не составляет еще социализма, но она, по объективным условиям, в которых она протекает, не может не быть социалистической». Переходя к вопросу об Учредительном собрании, Ломов говорит, что если Учредительное собрание «станет орудием в руках капиталистов, оно не будет нужно народу».

Л. Петухов. Ура! Да здравствует свобода! Великая Российская революция 1917 г

От левых с.-р. выступил Черепанов. Он считает, что «каковы бы ни были ошибки, совершаемые СНК, нельзя не признать, что эта власть выдвинута восставшим народом, и если стоит вопрос о том, быть с народом или против него, то колебаний быть не может».

От меньшевиков выступил Исув. В своей речи он заявляет, что «мы не переживаем социалистическую революцию, — этому не соответствуют ни объективные материальные условия, ни уровень сознания рабочих масс. Те надежды, которыми манят большевики рабочих, создают иллюзии, которые приведут к горькому разочарованию».

Затем большинством 145 голосов при 76 воздержавшихся принимается резолюция большевиков, в которой говорится о власти Советов вместо власти Учредительного Собрания. Необходимым условием разрешения задач, поставленных перед революцией, является диктатура пролетариата.

Состав съезда — 253 делегата с решающим и 65 с совещательным голосом. Партийный состав: 170 большевиков, 11 сочувствующих большевикам, 45 левых с.-р., 8 меньшевиков, 6 с.-р., 5 прочих партий, 6 беспартийных.

В Костроме при городской управе организовано особое бюро по набору лиц, могущих заменить чиновников в случае саботажа.

Липецким уездным комиссаром отправлена на имя губернского комиссара Временного правительства сообщение:

«Замечается массовый захват и дележ имущества и скота в имениях, принятых на учет, и у отдельных зажиточных крестьян. В городе хлеба нет. Подвоз прекращен. Прошу содействия и снабжения Липецка хлебом и о высылке 3 эскадронов конницы».

В имении Салтыкова, в Курдюковской волости, крестьяне уничтожили 1500 пудов хлеба, скот и конный завод.

В Самаре состоялось торжественное заседание губернского съезда советов р. и с. депутатов совместно с членами IV губернского крестьянского съезда, стоящими на платформе советской власти. Позиция ревкома и его деятельность признаны правильными. IV губернский крестьянский съезд принял резолюции о земстве, по продовольственному и земельному вопросам. Все земли поступают в ведение земельных комитетов, передающих их без выкупа и аренды всему трудовому населению.

В. И. Козлинский. Эскиз плаката «Союз рабочих и крестьян» к оформлению города в первую годовщину Октябрьской революции (1918 г.)

Комиссар Временного правительства по Дальнему Востоку сложил с себя полномочия и передал их краевому Дальневосточному съезду представителей земств, городов и казаков. Съезд постановил принять на себя полноту власти в крае и организовать временное бюро в составе представителей от областей Амурской, Приморской, Сахалинской, Камчатской и амурского и уссурийского казачества.

После II фронтового съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западного фронта и области был образован областной исполнительный комитет советов рабочих и солдатских депутатов всей Западной области и фронта, в который вошли также представители почтово-телеграфного союза, железнодорожного союза и бюро профессиональных рабочих союзов. В президиум областного исполнительного комитета избраны: Рагозинский — председатель (большевик), тов. председателя — Козлов (левый с.-р.) и 3 большевика. Создан СНК Западной области в составе 9 комиссаров-большевиков и 2 левых с.-р. Кандидатуры заведующих отделами почтово-телеграфным и железнодорожным предложено наметить соответствующим профсоюзам. Председателем СНК избран Ландер — большевик. Практическая работа ведется в полном контакте с левыми с.-р.

В Харькове начались заседания Всеукраинского съезда советов.

На Криворожско-донецком съезде советов Артем (Сергеев) и большинство харьковских делегатов высказываются за выделение Криворожско-донецкого бассейна в отдельную республику со своим ЦИК и СНК. Киевляне требуют Всеукраинского советского центра. Принимается предложение киевлян с добавлением о том, что Криворожско-донецкий бассейн выделяется в автономную область.

Ряд собраний и съездов рабочих Ростова-на-Дону требует снятия военного положения, прекращения арестов, освобождения политических арестованных и т. д.

Делегация Донского войскового круга выехала на ст. Миллерово для переговоров с советскими войсками.

В Баку расширенное заседание Совета р. и с. депутатов обсуждало вопрос о продолжающихся конфликтах в нефтяной промышленности. Часть членов стачечного комитета предлагает принять немедленно репрессивные меры к владельцам, другие настаивают на выжидательной позиции. Принимается предложение большинства стачечного комитета: центральный стачечный комитет и райзавкомы реорганизовать в контрольные комитеты; контрольные комитеты должны принять меры к проведению в жизнь коллективного договора — вплоть до репрессивных мер; еще раз поставить перед СНК вопрос о национализации нефтяной промышленности.