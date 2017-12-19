Москва, 19 декабря, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Сербия, несмотря на своё стремление вступить в Европейский союз, никогда не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Вучич

«Я знаю, что для России это не имеет большого значения, но в моём долгу в очередной раз подчеркнуть, что гордый сербский народ не вводил и никогда не введёт никаких санкций против России», — сказал Александр Вучич.

Он также заверил, что Сербия «сделает всё для того, чтобы сохранить искреннюю и традиционную дружбу с русским народом». «Я убеждён, что у нас это получится», — отметил глава республики.

Вучич также вновь заявил, что Белград намерен и далее придерживаться политики военного нейтралитета и не стремится вступать в какие-либо военные союзы, в том числе в НАТО.

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Следует отметить, что сотрудничество Сербии и России в последнее время вызывает всё большее недовольство со стороны Брюсселя и Вашингтона, которые уже открыто оказывают давление на Белград, требуя от сербских властей дистанцироваться от Москвы и присоединиться к санкциям против России.

Руководство республики настойчиво заявляет о намерении продолжать свой собственный курс, который предполагает вступление в Европейский союз одновременно с наращиванием отношений с Россией и Китаем, а также сохранение военного нейтралитета. Однако по мере продвижения Белграда в переговорном процессе с Брюсселем от Сербии всё более чётко требую «гармонизации своей внешней политики с политикой ЕС».

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