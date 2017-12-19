Красногорск, 19 декабря, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Участие в «антимусорных рейдах» депутатов Московской областной думы привело к совершенствованию регионального законодательства, заявили корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе регионального парламента. По словам председателя Мособлумы Игоря Брынцалова, в борьбе с несанкционированными мусорными свалками удалось достичь заметных успехов благодаря совместной работе общественников и законотворцев.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Свалка

Так, в августе 2017 года стартовал проект «Чистое Подмосковье», за время реализации которого удалось выявить около тысячи нарушений, половина из которых уже ликвидирована. В 7 тыс. «антимусорных» рейдов участвовали не только активисты общественных организаций и представители муниципальных властей, но и депутаты Мособлдумы.

«Результат не может не радовать: стихийных навалов мусора стало действительно в разы меньше. Но отмечу, что участие в этих рейдах депутатов Мособлдумы привело к ещё одному важному последствию: были внесены принципиальные новшества в региональное законодательство. Мы прописали в законе необходимость создания в каждом муниципалитете специальной Административной комиссии, и к её полномочиям в числе прочего была отнесена и обязанность следить за мусорными свалками и навалами, которые появляются «благодаря» местным жителям. И не просто следить, но и привлекать нарушителей к ответственности — физическим лицам за свалки полагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Добавим, как 19 декабря на заседании регионального правительства сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, до 31 декабря 2017 года планируется ликвидировать 70 мусорных свалок, которые остались на территории Подмосковья. Чиновник отметил, что в процессе реализации программ «Генеральная уборка» и «Чистое Подмосковье» в 2017 году необходимо было убрать 466 мусорных навалов, которые скопились на территории муниципалитетов. Коган подчеркнул, что причиной появления свалок является отсутствие мест для сбора мусора в отдельных населённых пунктах, а также в местах массового отдыха.

«Мы всегда нацелены на перманентный анализ того, как развивается та или иная сфера — чтобы максимально оперативно реагировать на сигналы о необходимости, в том числе и законодательных изменений. Это не всегда и не только увеличение штрафов и прочих санкций — часто нужно просто перераспределить ответственность, передать полномочия на другой, более близкий к проблеме, уровень. Как мы и сделали в вопросе с мусорными свалками», — заключил Игорь Брынцалов.

Отметим, что в рамках губернаторской программы «Чистое Подмосковье» проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на противодействие захламления территорий. В инспекции принимают участие представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, а также активисты проекта «Генеральная уборка» ОНФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов завил, что, по его мнению, разрешения на строительство жилых домов вблизи мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе были выданы за взятки.

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