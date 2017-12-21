Москва, 21 декабря, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В YouTube набирает популярность очередной Versus Battle, на этот раз между рэперами Tanir (Ренат Сайфутдинов) из Казахстана и Dom1no (Алексей Каштанов). Вербальная битва состоялась в середине декабря и уже набрала более 1 млн просмотров. Что такое Versus Battle, и почему он так популярен?

YouTube-канал versusbattleru Versus Battle

Как отметили зрители, в новом Versus BPM, который отличается от обычного баттла тем, что рэперы читают заранее написанный текст под биты, исполнители оказались очень техничными. Однако скорость, с которой читали оба рэпера, произвела двоякое впечатление: с одной стороны, такая техника действительно восхищает. Но в то же время смысл некоторых слов и даже целых фраз оказался просто недоступным из-за непонятного произношения.

Баттл начал Dom1no и, стоит заметить, вполне миролюбиво, хотя и обвинил своего коллегу в заимствовании у него стиля. Начиная со второго раунда, настрой словесной битвы сменился на более враждебный. Исполнители подвергли творчество друг друга жесткой критике, приправив всё это обилием нецензурной лексики. Мнения относительно того, кто вышел победителем из схватки, разделились, так как уровень подготовки и Tanir, и Dom1no оказался примерно одинаковым.

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Versus BPM между Tanir и Dom1no

А началась всё с того, что в 2013 году Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, основал интернет-шоу Versus Battle в жанре рэп-баттлов, взяв за аналог зарубежные проекты подобного типа. По задумке, исполнители таких музыкальных направлений, как рэп или хип-хоп, сражаются в словесной схватке, по итогам которой судьи выбирают победителей. Уже в трех битвах приняли участие YouTube-блогеры Дмитрий Ларин, Юрий Хованский, Эльдар Джарахов и Ник Черников, ролики с которыми набрали рекордное количество просмотров и, несомненно, оказали влияние на развитие проекта.

Вот что, например, не поделили Эльдар Джарахов и Ник Черников? На самом деле — ничего. Битву, которая состоялась в ноябре 2014 года, признали одной из самых дружественных, так как между блогерами не было никакого конфликта, а поводом для организации баттла послужило обычное желание попробовать что-то новое. Возможно, это стало одной из причин, почему официальный ролик так и не появился на канале Versus Battle. Зачем выкладывать, если хайпа всё равно не будет? Кроме того, вероятно, большую роль сыграла еще и реакция публики на баттл: зрители скандировали во время вербальной битвы рэперов нецензурные выражения.

«Я и Ник, мы похожи — мы оба не рэперы и не то, что бы ты сказал.

Но в то же время мы разные. Ты рок-певец, а я натурал», — зачитал Джарахов.

А вот битва между Хованским и Лариным в марте 2016 года оказалась куда интереснее предыдущей и набрала более 34 млн просмотров на YouTube. На этот раз причина, по которой блогеры вступили в рэп-баттл, была понятной: оба участника неоднократно нелестно высказывались друг о друге в своих видео, посвящая теме взаимной антипатии даже отдельные ролики. Versus Battle должен был якобы поставить точку в этом конфликте, однако это оказалась, скорее, запятая. Тем не менее положительные результаты для самих блогеров баттл все же принес: приток новых подписчиков был обеспечен. Кроме того, именно после этой битвы другие блогеры стали вызывать на баттлы своих коллег.

«А то, что на версусе здесь я с тобою вместе, мне тоже, если честно, не делает чести.

Но смысл в этом действии точно есть, ведь для тебя этот баттл огромная честь», — зачитал Ларин.

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Versus Battle между Юрием Хованским и Дмитрием Лариным

В еще одной словесной битве в апреле 2017 года столкнулись уже опытные участники — Джарахов и Ларин. Видео уступило по популярности предыдущему баттлу между блогерами, однако также набрало рекордное количество просмотров — более 24 миллионов. Считается, что причиной, по которой блогеры столкнулись на баттле, стали отношения с девушкой. Однако точные обстоятельства неизвестны.

«В этом городе ты, видимо, главный самоубийца,

Раз ты снова тут, я буду звать тебя Рик Флаг», — зачитал Джарахов.

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Versus Battle между Эльдаром Джараховым и Дмитрием Лариным

Последним громким событием в интернет-шоу стал баттл между рэпером Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и хип-хоп исполнителем Славой КПСС, известным также как Гнойный (Вячеслав Машнов). Ролик вызвал бурную реакцию не только у обычных зрителей, но и у ряда крупных СМИ. На сегодняшний день его посмотрели почти 29 млн человек.

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Versus Battle между Oxxxymiron и Слава КПСС

Черная кошка пробежала между исполнителями уже давно. Услышав нелестные высказывания Гнойного о себе, Oxxxymiron вызвал музыканта на Versus. Баттл, правда, состоялся лишь через год, в августе 2017 года, ввиду плотного концертного графика рэпера. Такой приличный срок только подогрел ожидания зрителей.

Еще одна деталь, не оставившая никого равнодушным — разные стили и популярность музыкантов. Если Oxxxymiron изначально был довольно известным исполнителем, то Гнойного знали лишь в определенных кругах. После баттла ситуация сильно изменилась. Разной оказалась и подготовка музыкантов к битве. По словам Oxxxymiron, он практически не готовился к участию в баттле. Гнойный, в свою очередь, несколько раз упоминал имя противника в своих треках, используя для него прозвище «Оксана Миронова».

«Это ирония судьбы. Не правда ли удивительно?

Прежде, чем кого-то батлить, я сначала должен хвалить его,

Чтоб вас убедить, что он мог бы стать победителем.

Чтоб МС зафафлить, вы сперва должны полюбить его», — зачитал Oxxxymiron.

Ожидалось, что такие громкие события должны дать буквально новую жизнь интернет-шоу. Однако количество просмотров показывает, что ситуация мало меняется после каждого нашумевшего ролика: видео в среднем набирают около 2 млн просмотров, что, на самом деле, хороший показатель. Однако по-настоящему интересных для зрителей героев, готовых вступить в словесную схватку, не так много, а просмотры на канале Versus Battle сильно скачут.