Москва, 19 декабря, 2017, 20:10 — ИА Регнум. «Единая Россия» поддержит инициативу депутата Госдумы Оксаны Пушкиной о «беби-боксах». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев по итогам заседания координационного совета фракции. Законопроект, предполагающий защиту детей, будет внесен в Госдуму весной 2018 года — это ее вторая попытка провести инициативу.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи вернул уже внесенный законопроект Пушкиной на доработку. Инициатива предлагала оставить вопрос о «беби-боксах» в ведении субъектов РФ — регионам предоставлялось право решать, нужны ли им «ящики» для детей или нет.

«Есть субъекты Федерации, которые ссылаясь на национальные и религиозные традиции там господствующей, категорически выступают против», — констатировал Исаев.

Инициативу Пушкина с группой авторов доработала. Была внесена норма о том, что нормативные акты, определяющие порядок работы «беби-боксов» тоже будет определяться законодательством субъекта РФ, рассказал парламентарий.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предложенный членом Совфеда Вадимом Тюльпановым, которым предлагали ввести такого рода «беби-боксы» во всех регионах.

Также комитет Госдумы вернул законопроект автору, члену Совфеда Елене Мизулиной. Им предлагалось запретить «беби-боксы», так как сенатор считает, что это будет провоцировать женщин оставлять детей, инициатива предполагала административную жесткую, вплоть до уголовной, ответственность для тех должностных лиц, которые создали «беби-боксы».

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Предложение Пушкиной представляется «Единой России» оптимальным.

«Оно устроит всех, потому что, конечно же, было бы неправильно штрафовать и наказывать тех, кто на свой страх и риск такие «окна жизни» сделал и спас жизнь десятков детей. С другой стороны, навязывать подобный подход тем регионом, которые не готовы, где общественное мнение выступает против, тоже было бы неверно. В данном случае мы как раз должны, на мой взгляд, использовать федеративное устройство нашей страны как преимущество, дать самим субъектам права принимать это решение», — заявил Исаев.