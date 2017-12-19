Москва, 19 декабря, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Сербия может стать значимым транзитёром российского природного газа в случае присоединения к проекту строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем 19 декабря в Москве.

Kremlin.ru Российско-сербские переговоры. 19 декабря 2017 года

Как отметил российский лидер, в настоящее время вопрос подключения Сербии к проекту «Турецкий поток» находится в стадии проработки. В случае, если эти планы будут реализованы, Сербия «помимо крупного рынка сбыта российского газа, может стать и важным звеном в его транзите», подчеркнул он.

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В целом, как сообщил Владимир Путин, российская сторона планирует в ближайшие годы серьёзно нарастить поставки голубого топлива в республику.

«Наша страна практически полностью обеспечивает потребности Сербии в природном газе, это более 90%. В текущем году объёмы поставок увеличились на четверть и превысили 2 млрд кубометров. К 2022 году этот показатель будет доведён до 3,5 млрд», — сказал президент России.

Напомним, в конце ноября министр энергетики Сербии Александр Антич заявил, что из-за увеличения экономической активности потребление газа в Сербии резко возросло в последние несколько лет.

«Объём потребления в 2012 году составлял 1,2 млрд кубометров, в этом году будет уже более 2 млрд. И это говорит о необходимости создания новых мощностей, новых газотранспортных систем, что в первую очередь будет обсуждаться в Москве, — сказал он. — Но если получит развитие проект продления «Турецкого потока» через Болгарию в Центральную Европу, Сербия готова участвовать в нём без каких-либо дилемм и готова работать вместе с партнёрам из «Газпрома» над развитием этого проекта».

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Чуть позднее все эти вопросы обсуждались в Белграде на переговорах президента Сербии Александра Вучича с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В ходе встречи глава «Газпрома» заявил о готовности российской стороны участвовать в возможном проекте по дальнейшему развитию газотранспортной системы Сербии.

Сегодня же по итогам российско-сербских переговоров в Москве были внесены изменения в межправительственное соглашение о поставках природного газа от 13 октября 2012 года, согласно которым Сербия получила право осуществлять реэкспорт поставляемого в республику российского газа в третьи страны.