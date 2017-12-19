Анкара, 19 декабря, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой принять резолюцию по статусу Иерусалима, которая 18 декабря была ветирована США, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я призываю все страны-члены ООН защищать исторический статус Иерусалима», — заявил Эрдоган.

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря рассмотрит резолюцию, осуждающую «одностороннее решение» о признании Иерусалима столицей Израиля со стороны Соединенных Штатов, о котором президент США Дональд Трамп объявил 6 декабря.

Решение Белого дома о признании Иерусалима столицей еврейского государства вызвало гнев всех мусульманских стран мира и практически единогласное неодобрение Совбеза ООН — всех его членов, кроме США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 14 стран-членов СБ ООН проголосовали за резолюцию о статусе Иерусалима, предложенную Египтом. Постпред США в ООН Никки Хейли назвала документ «оскорбительным» для Соединенных Штатов и ветировала его принятие.

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