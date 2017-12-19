Москва, 19 декабря, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп переходит к кардинально новым отношениям с другими странами, считает член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов. Об этом он заявил 19 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«В отличие от стратегий Обамы и Буша, Америка при Трампе будет стремиться к свободным двусторонним долговременным экономическим отношениям во благо народа США, — подчеркнул Морозов. — Трамп отходит от блоковой позиции в экономике и переходит к кардинально новым отношениям на двустороннем уровне. Будет иная работа и с Китаем, и с Европой. У нас появляется шанс успеть создать единое экономическое пространство в большой Евразии».

По мнению сенатора, Трамп обозначил новые сегменты, которые американцы будут защищать и развивать: киберсферу, военную сферу и оружие, созданное на новых физических принципах.

«Политическими средствами они будут действовать только в поддержку военных операций в зонах их стратегических интересов, — заявил Морозов. — Мы увидим, что будет очень жёсткий подход ко всему, что обозначено как национальные интересы США».

Напомним, что заместитель помощника по нацбезопасности Белого дома Майкл Антон не смог ответить с уверенностью на вопрос о том, читал ли президент США Дональд Трамп новую Стратегию национальной безопасности полностью. По словам чиновника, президент США принимал участие в её составлении, а также участвовал в брифинге относительно конечной версии документа. Отметим, что в этом документе РФ и КНР обозначены как «ревизионистские державы», Иран и КНДР отнесены в категорию глобальных угроз.

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