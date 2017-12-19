Степанакерт, 19 декабря, 2017, 19:37 — ИА Регнум. На днях азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что якобы генеральный директорат Европейской комиссии по торговле распространил предупреждение о привлечении к ответственности компаний из стран-членов ЕС, которые будут осуществлять экономическую деятельность в Нагорном Карабахе.

Здание МИД НКР

В ответ на просьбу прокомментировать данное сообщение, в министерстве иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) отметили, что «в очередной раз мы стали свидетелями неудачной попытки азербайджанской стороны исказить реальность».

«Размещая на своем веб-сайте публикацию, соответствующее подразделение Еврокомиссии всего лишь информирует о позиции Азербайджана относительно проводимой в Арцахе экономической деятельности. Она не отражает позицию ЕС по данному вопросу. ЕС не вводила запрета на осуществление экономической деятельности европейских компаний в Арцахе», — подчеркивается в ответе внешнеполитического ведомства Нагорно-Карабахской Республики, сообщает «Арцахпресс».