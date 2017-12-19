Москва, 19 декабря, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Россия готова поддержать любое решение по косовскому вопросу, которое будет достигнуто между Белградом и Приштиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем 19 декабря в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается Косово, исходим из того, что ситуация там должна быть урегулирована политическим путём, на основе диалога сторон и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244», — сказал Владимир Путин.

При этом он отметил, что российская сторона «поддержит любое взаимоприемлемое решение, которое будет достигнуто Белградом и Приштиной».

Президент России подчеркнул, что в целом Москва заинтересована в стабилизации обстановки на Балканах и нацелена на развитие взаимовыгодных связей со всеми странами региона.

Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

По инициативе президента Сербии Александра Вучич в стране на различных площадках проводится широкий общественный диалог по косовскому вопросу, итоги которого должны быть подведены в марте 2018 года. Ожидается, что сербская сторона выступит с рядом инициатив, которые потребуют компромиссов как от Приштины, так и от самого Белграда.

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