Москва, 19 декабря, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Чтобы не стать в новогодние каникулы жертвой квартирных воров, Росгвардия не рекомендует гражданам делиться фотографиями и информацией на своих страничках в соцсетях во время отдыха, заявил 19 декабря журналистам представитель столичного Управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Тумин.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…»

По словам Сергея Тумина, большинство квартирных краж приходится как раз на период отпусков и новогодних каникул, когда многие граждане на длительный срок уезжают из своих квартир на дачи или курорты.

Злоумышленники активно изучают информацию в соцсетях, выясняя по ней периоды отъезда хозяев квартир.

«Фотографии о поездке за границу, из аэропорта или с самого отдыха — подобной информацией могут воспользоваться злоумышленники», — сказал Сергей Тумин.

Представитель столичного Управления вневедомственной охраны Росгвардии посоветовал установить на окна первых и последних этажей решетки, запирать все двери и форточки, установить видеокамеры или датчики с мигающим сигналом, которые отпугнут воров.

На случай кражи в Росгвардии советуют подробнее записать перед отъездом внешний вид и серийные номера имеющихся в квартире ценностей.

Не менее важно, считают в Росгвардии, иметь хорошие отношения со своими соседями, которые могли бы во время длительного отсутствия присматривать за жильем и периодически имитировать присутствие хозяев дома.

Эффективнее и надежнее всего установить сигнализацию, подключенную на пульт вневедомственной охраны, что позволит полиции и росгвардейцам пресечь кражу или задержать преступников по горячим следам.