Москва, 19 декабря, 2017, 19:20 — ИА Регнум. В Москве завершился двухдневный «Форум Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Больше половины участников мероприятия составила активная молодежь из разных регионов страны, для которой была организована специальная площадка «Молодежка ОНФ». Участники Форума поделились своими идеями об образе будущего страны и передали их следующему поколению.

Kremlin.ru Форум действий Общероссийского народного фронта

На «Форуме Действий» состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса ОНФ «Образ будущего страны», который проводился осенью текущего года. Участники в виде эссе, либо в форме рисунков, стихов и иных творческих форм рассказали о том, какой видят Россию через 15−20 лет. Всего на суд жюри поступило более 10 тыс. конкурсных работ из всех регионов страны. В церемонии награждения приняли участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, координатор «Молодежки ОНФ» Сергей Боярский, многократный победитель Олимпийских игр, Герой России Александр Карелин и другие.

«На конкурс поступило более 10 тыс. работ, — сообщил Сергей Боярский, — Наибольшую активность для участия в конкурсе проявили школьники. Больше 60% участников — ребята от 15 до 17 лет, еще треть — это студенты, то есть от 23 до 25 лет примерно».

Он отметил, что, несмотря на юный возраст конкурсантов, работы написаны профессиональным языком и содержат предложения по решению проблем практически во всех сферах жизни. По его словам, участники конкурса видят будущее страны светлым. Больше всего молодежь волнуют проблемы коррупции и социального неравенства.

«Мы можем уже четко сказать, каким видят образ России будущего. Это страна, населенная людьми, которые ставят общественные интересы выше личных, которые готовы к самопожертвованию, милосердию, хотят быть добрыми друг к другу», — отметил Сергей Боярский.

Также на площадке Форума был установлен куб, в котором каждый желающий имел возможность оставить записку в одну строку о том, каким он видит образ будущего страны. Представленные идеи изучили молодые художники, а после — визуализировали все мысли, изобразив их на большом полотне. Таким образом, предложения участников форума сложились в единую картину. Художники изобразили в стиле поп-арт те образы, которые встречались в идеях участников форума чаще всего. Так, на картине появились большая счастливая семья, дом, экологичные виды производств, современные технологии, образы прогрессивного образования, много молодежи и детей.

Все послания участников «Форума Действий» ОНФ об образе будущего поместили в капсулу времени, которая вместе с картиной будет передана в Государственный центральный музей современной истории России в качестве новых экспонатов. Капсула будет вскрыта через 20 лет, а ее содержимое увидят наши потомки. «Актуальные события очень быстро становятся историей. То, что вчера было новостью, завтра превращается в исторический источник. А через десять-двадцать-тридцать лет по артефактам, связанным с сегодняшними событиями, будут изучать историю 2017 года», — прокомментировала генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

«Мы смогли собрать огромное количество идей, которые, благодаря кропотливому труду художников, слились в единый образ — образ будущего нашей страны. Какой она будет через много лет? Точный ответ на этот вопрос мы сможем дать только спустя годы, но уже сейчас мы закладываем основы для тех прорывных решений, которые сформируют Россию будущего. На большом полотне видно, чего хотят люди, в том числе и молодёжь. Наша задача и задача всего общества — работать сообща, чтобы мы и наши дети — те, кто вскроет этот куб через 50 лет — увидели страну именно такой — ещё более прогрессивной и процветающей», — резюмировал координатор Сергей Боярский.