Москва, 19 декабря, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву звание генерал-майора. Указ подписан сегодня, 19 декабря в День военной контрразведки.

Советский плакат «Будь бдительным!»

Иван Ткачев после срочной службы в армии закончил алма-атинское пограничное училище. За его плечами — 30 лет службы в органах безопасности и участие в расследовании нескольких резонансных дел, в частности — в отношении губернаторов Сахалинской области и Республики Коми. Он боролся с контрабандой на Черкизовском рынке и вел расследование против АФК «Система», что позволило вернуть государству 265 миллиардов рублей по делу «Башнефти».

Полтора года назад боевой офицер возглавил управление «К», занимающиеся контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. К этому же подразделению было присоединено управление «Н» ФСБ, которое боролось с наркотиками, контрабандой и организованной преступностью.

Подразделение, возглавляемое Ткачевым, занимается пресечением финансовых потоков для организации террористической деятельности, с этим связаны и последние спецоперации силовиков в Дагестане. В сферу приоритетных задач управления входит вывод российской экономики из теневого сектора и деофшоризация