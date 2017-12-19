Ереван, 19 декабря, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Когда Серж Саргсян обещал не претендовать на пост премьер-министра Армении, не было ряда событий, которые произошли впоследствии — например, не было апрельской войны. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов.

president.am Серж Саргсян

«В истории есть тысячи случаев, когда при изменившихся политических обстоятельствах менялись также планы тех или иных политических деятелей. В первую очередь Серж Саргсян будет руководствоваться интересами государства, и он в должности премьер-министра нужен всему нашему народу. Это не его желание, так сложились обстоятельства», — заявил Шармазанов в интервью АрмИнфо, проигнорировав замечание о том, что в большой политике не принято давать обещаний за несколько лет вперед с учетом неминуемых перемен.

Агентство сегодня, 19 декабря, попросило прокомментировать следующие один за другим заявления представителей РПА о том, что единственным и незаменимым кандидатом на пост премьера Армении после перехода на парламентскую форму правления является действующий президент Армении Серж Саргсян.

Шармазанов, который фактически повторил и даже приумножил звучащие ранее заявления, считает, что наиболее подготовленным и приемлемым кандидатом на пост премьера Армении является именно Серж Саргсян.

«Более мудрого, более подготовленного деятеля во всех сферах, начиная от сферы обороны и заканчивая внешней политикой, из действующих политиков я просто не знаю. Кроме того, не забывайте, что именно Серж Саргсян вот уже долгое время ведет переговоры по урегулированию карабахского вопроса», — подчеркнул вице-спикер.

В то же время Шармазанов заметил, что вне зависимости от того, кто станет премьер — министром, все равно главой правящей партии был и остается ныне действующий президент.

По словам республиканца, Карен Карапетян также является выдающимся государственным деятелем, но, полномочия нынешнего премьер-министра и главы кабмина после 2018 года совершенно отличаются. С 2018 года премьер будет отвечать не только за экономическую составляющую политики кабмина, но и внутриполитическую и внешнеполитическую.

«Это очень тяжелое бремя, которое не каждому под силу, и мы все вместе решим, на чьи именно плечи мы должны его возложить», — заметил Эдуард Шармазанов.

Всё же пресс-секретарь РПА счёл необходимым напомнить, что на данный момент у правящей Республиканской партии Армении (РПА) нет официально определенного кандидата на должность премьер-министра.

Таким образом можно констатировать, что Эдуард Шармазанов неофициально подтвердил убеждение Ереванского бюро ИА REGNUM в том, что начиная с 2014 г. Серж Саргсян готовил под себя кресло премьер-министра Армении.

Ранее ещё один представитель так называемого молодого поколения РПА Армен Ашотян заявил, что он готов выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в 2018 году.

Ашотян провел параллели с внутренней политикой Германии, где Ангела Меркель уже 16 лет находится в должности канцлера. «С этой точки зрения её политическое долголетие является не самоцелью, а следствием демонстрации ею эффективности. То же самое будет и в Армении — не будет никакого решения, которое будет самоцелью», — заключил он.

Президентские полномочия Сержа Саргсяна истекают 9 апреля 2018 года. Тогда же Армения полностью перейдет к парламентской форме правления, в которой первым лицом государства становится премьер-министр.