Ульяновск, 19 декабря, 2017, 18:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области началась заливка ледовых площадок. Планируется, что в регионе будут действовать более 400 ледовых катков. Большинство из них начнут свою работу уже в ближайшие дни, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток

По информации минспорта Ульяновской области, четверть всех ледовых площадок, которые планируется залить предстоящей зимой, находятся в региональном центре. В ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» и ФОКе «Лидер» в Заволжской районе уже проходят сеансы массового катания. На этих крытых аренах также работает прокат коньков. Кроме того, сеансы массового катания будут организованы на стадионах «Волга», «Станкостроитель», «Локомотив», хоккейном корте ФОКа «Союз».

По словам министра физической культуры и спорта области Владимира Лазарева, cамое большое количество ледовых площадок предстоящей зимой планируют залить в Барышском районе — 25.

«Ряд катков региона уже готовы к проведению тренировок юных воспитанников спортивных школ и проведению сеансов массового катания. В этом году наши юные хоккеисты примут участие в первенстве России и турнире «Плетеный мяч». Несомненно, увеличение количества ледовых тренировок позволит повысить мастерство спортсменов и, надеюсь, они поборются за награды всероссийских стартов. Появление открытых ледовым площадок снизит нагрузку на крытые ледовые дворцы спорта «Волга-Спорт-Арену» и «Лидер». Например, мы залили лед на стадионе «Станкостроитель». Теперь там полным ходом идут тренировки по коньковой подготовке у воспитанников хоккейной школы», — отметил Владимир Лазарев.

Лёд — это не только праздник спорта и здоровья, но и опасность. В связи с потеплением и «ледяными дождями» региональные власти организовали «горячую линия» «Ледовый патруль». Сбор заявок от населения проводится для оперативной очистки крыш многоквартирных домов от снежных навесов и сосулек.

«Горячая линия» «Ледовый патруль» будет работать в Ульяновской области до 29 декабря. Сотрудники департамента жилищной политики и регионального государственного жилищного надзора принимают жалобы на наличие сосулек и снеговых навесов на крышах многоквартирных домов, а также на зданиях образовательных и лечебных учреждений, юридических лиц.

Также собирается информация о ненадлежащем содержании придомовых территорий (наличие наледи, неубранного снега, отсутствие механизированной уборки).

Оставить заявку можно в будние дни с 9:00 до 17:00 по телефонам: (8422) 41−41−28, 41−41−29, 41−41−16.