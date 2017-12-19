Москва, 19 декабря, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В результате пожара в пансионате в Новой Москве пострадали 23 человека, один из которых находится в тяжелом состоянии, передает 19 декабря «Россия 1».

(сс) ccipeggy Пожар

Большинство пострадавших доставлены в НИИ имени Склифосовского. Врачи отмечают, что лечение пострадавших может осложниться их преклонным возрастом, многие имеют хронические заболевания.

После того как пожилые люди пойдут на поправку их переведут в пансионат ветеранов.

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту случившегося. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter завил, что в ходе пожара в частном доме престарелых в Новой Москве пострадали 16 человек.

В результате пожара были эвакуированы более 50 человек. Возгорание произошло на цокольном этаже здания. Очаг возгорания был небольшим, но дом теперь нуждается в серьезном ремонте.