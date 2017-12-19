Белгород, 19 декабря, 2017, 22:00 — ИА Регнум. В Белгороде 18 декабря состоялась церемония передачи медицинского оборудования и лекарственных препаратов на сумму порядка 3 млн рублей «Госпиталю для ветеранов войн» от благотворительного фонда «Память поколений».

Благотворительный фонд «Память поколений» Благотворительный фонд «Память поколений»

Для учреждения закупили средства реабилитации и гигиены, а также функциональные механические кровати, медицинская мебель, процедурно-манипуляционные столики, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, прикроватные мониторы пациента, ширмы для кабинетов и палат, ингаляторы и другое оборудование.

Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» Медицинское оборудование

В церемонии передачи приняли участие представители администрации Белгорода, а также директор операционного блока фонда Надежда Халдеева.

Ранее благотворительный фонд «Память поколений» уже оказывал помощь белгородским ветеранам. В августе Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил средства реабилитации и гигиены, многофункциональные кровати и противопролежневые матрасы.

Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» Медицинское оборудование

Кроме того, адресную помощь оказали и другим участникам боевых действий, которые проходят лечение в медицинских учреждениях и живут в домах-интернатах в Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Ленинградской, Тверской, Тульской и других областях России.

Всего за время существования фонд оказал помощь более 4,5 тыс. человек. Поддержка выражается в адресной помощи — «Память поколений» переводит не денежные средства, а предметы, в которых нуждаются определенные люди или учреждения.