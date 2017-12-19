Москва, 19 декабря, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Объём практических занятий в российских техникумах вырос в два раза, считает член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», депутат Госдумы Любовь Духанина. Об этом она заявила 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что ОНФ превратился в проект, который откликается на самые насущные проблемы общества.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

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«Мы обозначали проблемы и предложили ряд изменений в системе российского образования, — пояснила Духанина. — Например, по настоянию ОНФ в РФ стали обращать больше внимания на то, как развиваются механизмы постоянного обновления содержания образования на базе новых научных знаний, на базе появляющихся новых технологий, в том числе информационных. Работодатели в своё время жаловались на то, что ребята, которые обучались в техникумах и колледжах в рамках СПО, имели недостаточный уровень практических навыков. По предложению ОНФ объём практических занятий увеличили в два раза».

Кроме того, она рассказала, что в своё время ОНФ обратил внимание президента РФ на необходимость увеличения мест в дошкольных организациях, а также настаивал на появлении программы увеличения мест в яслях:

«Около трёх недель назад Путин объявил о необходимости создания такой программы. Это важно для молодых мам, для молодых семей, так как мамы волнуются, что если они три года будут находиться вне профессии, то могут выпасть из неё. Возникнет риск быть нетрудоустроенной. Появление мест в яслях даёт возможность маме продолжить свою трудовую деятельность. ОНФ активно предлагает через своих депутатов соответствующие законопроекты. В прошлую сессию был принят законопроект, который облегчает поступление в вузы детям с особенностями здоровья. По предложению депутатов от ОНФ закреплено юридически ограничение максимальной платы за детские сады и за студенческие общежития. ОНФ не только обнаруживает проблемы в момент общения с людьми, но проводит большое количество обсуждений и мониторинга, чтобы понять реальную ситуацию».

Напомним, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин выступил на итоговом форуме Общероссийского народного фронта. Мероприятие собрало около 4 тыс. участников. В своей речи глава государства призвал сфокусировать внимание на решении демографических проблем, а также на необходимости переворота в технологиях, медицине и образовании. Другими приоритетными направлениями Путин обозначил развитие Арктики, Дальнего Востока и Сибири.

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