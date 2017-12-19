Киев, 19 декабря, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел социологический опрос на тему того, кто бы выиграл гипотетические выборы президента Украины, если бы они проходили в декабре 2017 года. Результаты соцопроса публикуются сегодня, 19 декабря, на сайте КМИС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Согласно результатам этого социологического опроса, если бы выборы президента Украины проходили в декабре 2017 года, то победу на них одержала бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. При этом, такая победа была бы крайне не убедительной, так как за Тимошенко готовы отдать голоса 7,9% опрошенных.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы отдать голоса 6,5% опрошенных.

4,9% опрошенных готовы голосовать за бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который пошел в политику и сейчас возглавляет партию «Гражданская платформа».

3,6% — за лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко. 3,5% за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

За нынешнего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана готовы проголосовать 1,4% опрошенных.

За бывшего премьер-министра Арсения Яценюка — 0,4%

При этом, 4,5% опрошенных проголосовали бы против всех. 15,3% вообще не хотят принимать участия в выборах, а 39,1% — не могут определиться с кандидатурой.