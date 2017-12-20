Красногорск, 20 декабря, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Банкротство СУ-155 стало большой проблемой для людей, которые вложили деньги в проекты компании, и повлекло за собой много трудностей. Как сообщает «Российская газета», стройка в районе подмосковного села Лайково встала на неопределенный срок. В итоге 164 человека были вынуждены распрощаться с мечтой о собственной квартире, покупателям жилья вблизи Лайково не в состоянии был помочь даже суд. Однако правительство Московской области взяло ситуацию с достройкой «замороженных» объектов под контроль, и вопрос с наследием застройщика-банкрота был урегулирован.

Urban Group Строительство города-события Лайково идёт в полном соответствии с законом

Так, уже в феврале 2016 года к решению проблем обманутых пайщиков подключилась компания Urban Group («Урбан Групп»). Согласно условиям трехстороннего соглашения с Министерством строительного комплекса Помосковья и СУ-155, девелопер взял на себя обязательство не только решить проблемы 164 граждан, вложивших средства в квартиры СУ-155, но и погасить налоговую и кредитную задолженность обанкротившегося девелопера, а также достроить 12 соцобъектов СУ-155 в Подмосковье. На сегодняшний день, сообщает РГ, в рамках этих обязательств уже достроены три детских сада и школа, до конца 2018 года будут достроены еще два детских сада, четыре школы, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника.

Обманутым пайщикам было предложено на выбор получить стопроцентную денежную компенсацию, квартиру в городе-событии Лайково, либо в других комплексах компании. В ноябре 2017 года первые покупатели «призрачного» жилья от СУ-155, прошедшие испытание четырьмя годами ожидания, начали получать ключи от квартир в ЖК «Опалиха О3» и светском пригороде «Видный город».

Суммарный объем инвестиций Urban Group в решение проблем СУ-155 оценивается в 8,9 млрд рублей. Дополнительные инвестиции в модернизацию социальных «долгостроев» СУ-155 составили более 100 млн рублей. Компенсировать эти затраты позволит строительство ЖК Лайково на месте заброшенного долгостроя. В настоящее время строительство комплекса идет по плану. Первые дома будут введены в эксплуатацию уже в 2018 году.