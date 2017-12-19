В Москве подвели итоги Года экологии — неутешительно
Москва, 19 декабря, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Общественные активисты проанализировали череду скандалов, связанных с благоустройством и застройкой природных территорий столицы, и сделали вывод о том, что правительство Москвы выстроило строгую систему изъятия общественных пространств для их последующего коммерческого освоения. Об этом они заявили на пресс-конференции «Группы общественного контроля по охране окружающей среды», сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Кусково, Торфянка, Дубки, Воробьевы горы, Парк на Зеленом проспекте, Останкино, Березовая роща, Измайлово, Терлецкая дубрава, Хорошево-Мневники, Строгинская и Кировская поймы Москвы-реки, Живописная 21, Мнёвниковская пойма, Серебряный бор, Митино, Красная стрела — вот далеко не полный список «горячих экологических точек» Москвы.
«Уничтожение отдельного парка, сквера, пруда — не частный случай хозяйственной деятельности по «благоустройству» природоохранной территории или в целях строительства различных объектов. Это ползучий захват земли, не отвечающий интересам москвичей и прямо нарушающий их права», — считают районные активисты.
Открыла мероприятие эксперт Общественного экологического совета города Москвы Алина Енгалычева. Темой её выступления стала, как она выразилась, эволюция Стройкомплекса и частных застройщиков, которые находят всё новые и новые пути для обхода существующего законодательства или пути по легализации уже допущенных нарушений.
«Кстати, слово легализация прочно устоялось в лексиконе, и его порой всё чаще слышишь на официальных мероприятиях надзорных органов, что признаться, немало удивляет», — подчеркнула эксперт.
На такой правовой нигилизм, по мнению Енгалычевой, чиновников и коммерсантов толкает прибыль, которую можно извлечь из освоения общественных пространств.
«Стоимость места общественного пользования, например, парка — 1 рубль за метр, или грубо говоря, 10 тысяч за гектар. А стоимость зависит от вида разрешённого использования земли. А виды разрешенного использования как раз и присваивают городские власти. Так вот, участок под застройку может в среднем достигать 800 млн за гектар. Что называется, почувствуйте разницу. Понятное дело, что его можно продать на торгах, сдать в аренду, и тем самым наполнить казну. Отсюда следует, что цели у тех, кто защищает свою среду обитания и «эффективных менеджеров» строго противоположены», — уточнила общественница.
Обобщая сказанное, эксперт также напомнила о том, как, по её словам, московские власти намеренно проигнорировали все документы учёта природного комплекса города, предыдущего, советского периода. То есть при создании кадастрового реестра все эти территории нужно было автоматически перенести в него, а это в мэрии как раз сделать и «забыли».
"Именно поэтому чиновники представляют нынешнюю Москву этакими прериями Дикого Запада, в которых до них ничего не было разделено, и вот они, как бесстрашные пионеры-первопроходцы, наделяют нас землёй, и планируют этот город как-бы заново», — заключила Енгалычева.
О происходящем буквально на наших глазах вопиющем «благоустройстве» заказника «Воробьевы горы» сообщила муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова. Здесь с помощью имитации демократических процедур, вопреки законодательству, и полностью игнорируя существующие запреты, власти, делают всё, чтобы максимально облегчить бизнес застройщикам.
Но наибольшее негодование местных жителей, по словам депутата, вызвало размещение в заказнике сверхмощной «декоративной подсветки», что является вопиющим нарушением природоохранного законодательства и статуса заказника. Тем более, что это происходит в год экологии. Прокладка многочисленных кабелей проведена с уничтожением краснокнижной растительности и нарушением охраняемого ландшафта, масштабное световое загрязнение среды ведёт к деградации природного комплекса. По мнению экспертов, размещение «декоративной подсветки» нарушает естественные биоритмы живых организмов (увеличение «светового» дня затруднит линьку и размножение птиц, дополнительное освещение вызовет нарушение ориентации в пространстве ночных насекомых и т. д.).
«Все многочисленные запросы в департамент ЖКХ, который является заказчиком строительства, остались без ответа. Кроме того, мы фиксируем полное бездействие департамента природопользования и охраны окружающей среды, и это несмотря на многочисленные указания на то, что в заказнике ведётся масштабная, незаконная деятельность. Но самое удивительное, что мы сталкиваемся с тем, что контролирующие органы на все запросы отвечают, что линия подсветки только проектируется, а работы ещё не ведутся», — отметила Русакова.
Эксклюзивные отношения связывают московские власти не только с застройщиками и подрядчиками работ по благоустройству, но и с РПЦ. Об этом в свою очередь рассказала муниципальный депутат района Измайлово Надежда Загордан. В этой части столицы противостояние развернулось вокруг программы строительства «200 храмов», которую власти вновь пытаются реализовать за счёт рядовых москвичей и общественных пространств.
В Измайловских районах с 2012 г. запланировано к строительству три храмовых комплекса. При этом все отведённые под строительство участки расположили в природных комплексах (ПК) и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
«Ситуация с застройкой территорий ПК и ООПТ для РПЦ типична (ФХУ РПЦ разработан документ «Порядок оформления земельно-правовых отношений для проектирования и строительства православных комплексов», описывающий последовательность перевода в том числе и земельных участков парков и скверов под строительство). При застройке ПК и ООПТ в переговоры с москвичами РПЦ не вступает, а предлагаемые москвичами альтернативные участки моментально оформляются РПЦ под строительство, при этом застройку участков, вызывающих крайне негативную реакцию москвичей, РПЦ не отменяет», — прояснила ситуацию депутат.
Подобные проблемы отмечали в своих выступлениях и другие спикеры. Обобщенно главную мысль всех выступлений можно свести к высказыванию ещё одного участника конференции, который, перефразировав Льва Толстого, сделал общий для общественных пространств Москвы вывод. По его словам, несмотря на то, что у парков, скверов и прочих общественных пространств, в каждом конкретном случае злоключения могут и отличаться, но их связывает одна общая беда, которая заключается в полном пренебрежении московских властей к истинным интересам москвичей.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября на заседании в Мосгордуме был принят новый трёхлетний бюджет (на 2018—2020 годы), который, по мнению председателя комиссии по экологической политике Зои Зотовой («Единая Россия»), создаёт основу для динамичного и устойчивого развития города, так как предусматривает «экологизацию» всех сфер жизнедеятельности города. На указанные нужды выделяются значительные средства — 137 млрд рублей.
Подробности читайте здесь: Хватит ли 137 млрд рублей, чтобы разрушить экологию Москвы?