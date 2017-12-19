Москва, 19 декабря, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Общественные активисты проанализировали череду скандалов, связанных с благоустройством и застройкой природных территорий столицы, и сделали вывод о том, что правительство Москвы выстроило строгую систему изъятия общественных пространств для их последующего коммерческого освоения. Об этом они заявили на пресс-конференции «Группы общественного контроля по охране окружающей среды», сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото любезно предоставлено защитниками заказника Воробьевы горы, подсветка которая ещё только проектируется

Кусково, Торфянка, Дубки, Воробьевы горы, Парк на Зеленом проспекте, Останкино, Березовая роща, Измайлово, Терлецкая дубрава, Хорошево-Мневники, Строгинская и Кировская поймы Москвы-реки, Живописная 21, Мнёвниковская пойма, Серебряный бор, Митино, Красная стрела — вот далеко не полный список «горячих экологических точек» Москвы.

«Уничтожение отдельного парка, сквера, пруда — не частный случай хозяйственной деятельности по «благоустройству» природоохранной территории или в целях строительства различных объектов. Это ползучий захват земли, не отвечающий интересам москвичей и прямо нарушающий их права», — считают районные активисты.

Открыла мероприятие эксперт Общественного экологического совета города Москвы Алина Енгалычева. Темой её выступления стала, как она выразилась, эволюция Стройкомплекса и частных застройщиков, которые находят всё новые и новые пути для обхода существующего законодательства или пути по легализации уже допущенных нарушений.

«Кстати, слово легализация прочно устоялось в лексиконе, и его порой всё чаще слышишь на официальных мероприятиях надзорных органов, что признаться, немало удивляет», — подчеркнула эксперт.

На такой правовой нигилизм, по мнению Енгалычевой, чиновников и коммерсантов толкает прибыль, которую можно извлечь из освоения общественных пространств.

«Стоимость места общественного пользования, например, парка — 1 рубль за метр, или грубо говоря, 10 тысяч за гектар. А стоимость зависит от вида разрешённого использования земли. А виды разрешенного использования как раз и присваивают городские власти. Так вот, участок под застройку может в среднем достигать 800 млн за гектар. Что называется, почувствуйте разницу. Понятное дело, что его можно продать на торгах, сдать в аренду, и тем самым наполнить казну. Отсюда следует, что цели у тех, кто защищает свою среду обитания и «эффективных менеджеров» строго противоположены», — уточнила общественница.

Обобщая сказанное, эксперт также напомнила о том, как, по её словам, московские власти намеренно проигнорировали все документы учёта природного комплекса города, предыдущего, советского периода. То есть при создании кадастрового реестра все эти территории нужно было автоматически перенести в него, а это в мэрии как раз сделать и «забыли».

"Именно поэтому чиновники представляют нынешнюю Москву этакими прериями Дикого Запада, в которых до них ничего не было разделено, и вот они, как бесстрашные пионеры-первопроходцы, наделяют нас землёй, и планируют этот город как-бы заново», — заключила Енгалычева.

О происходящем буквально на наших глазах вопиющем «благоустройстве» заказника «Воробьевы горы» сообщила муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова. Здесь с помощью имитации демократических процедур, вопреки законодательству, и полностью игнорируя существующие запреты, власти, делают всё, чтобы максимально облегчить бизнес застройщикам.

Но наибольшее негодование местных жителей, по словам депутата, вызвало размещение в заказнике сверхмощной «декоративной подсветки», что является вопиющим нарушением природоохранного законодательства и статуса заказника. Тем более, что это происходит в год экологии. Прокладка многочисленных кабелей проведена с уничтожением краснокнижной растительности и нарушением охраняемого ландшафта, масштабное световое загрязнение среды ведёт к деградации природного комплекса. По мнению экспертов, размещение «декоративной подсветки» нарушает естественные биоритмы живых организмов (увеличение «светового» дня затруднит линьку и размножение птиц, дополнительное освещение вызовет нарушение ориентации в пространстве ночных насекомых и т. д.).

«Все многочисленные запросы в департамент ЖКХ, который является заказчиком строительства, остались без ответа. Кроме того, мы фиксируем полное бездействие департамента природопользования и охраны окружающей среды, и это несмотря на многочисленные указания на то, что в заказнике ведётся масштабная, незаконная деятельность. Но самое удивительное, что мы сталкиваемся с тем, что контролирующие органы на все запросы отвечают, что линия подсветки только проектируется, а работы ещё не ведутся», — отметила Русакова.

Эксклюзивные отношения связывают московские власти не только с застройщиками и подрядчиками работ по благоустройству, но и с РПЦ. Об этом в свою очередь рассказала муниципальный депутат района Измайлово Надежда Загордан. В этой части столицы противостояние развернулось вокруг программы строительства «200 храмов», которую власти вновь пытаются реализовать за счёт рядовых москвичей и общественных пространств.

В Измайловских районах с 2012 г. запланировано к строительству три храмовых комплекса. При этом все отведённые под строительство участки расположили в природных комплексах (ПК) и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

«Ситуация с застройкой территорий ПК и ООПТ для РПЦ типична (ФХУ РПЦ разработан документ «Порядок оформления земельно-правовых отношений для проектирования и строительства православных комплексов», описывающий последовательность перевода в том числе и земельных участков парков и скверов под строительство). При застройке ПК и ООПТ в переговоры с москвичами РПЦ не вступает, а предлагаемые москвичами альтернативные участки моментально оформляются РПЦ под строительство, при этом застройку участков, вызывающих крайне негативную реакцию москвичей, РПЦ не отменяет», — прояснила ситуацию депутат.

Подобные проблемы отмечали в своих выступлениях и другие спикеры. Обобщенно главную мысль всех выступлений можно свести к высказыванию ещё одного участника конференции, который, перефразировав Льва Толстого, сделал общий для общественных пространств Москвы вывод. По его словам, несмотря на то, что у парков, скверов и прочих общественных пространств, в каждом конкретном случае злоключения могут и отличаться, но их связывает одна общая беда, которая заключается в полном пренебрежении московских властей к истинным интересам москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября на заседании в Мосгордуме был принят новый трёхлетний бюджет (на 2018—2020 годы), который, по мнению председателя комиссии по экологической политике Зои Зотовой («Единая Россия»), создаёт основу для динамичного и устойчивого развития города, так как предусматривает «экологизацию» всех сфер жизнедеятельности города. На указанные нужды выделяются значительные средства — 137 млрд рублей.

Подробности читайте здесь: Хватит ли 137 млрд рублей, чтобы разрушить экологию Москвы?