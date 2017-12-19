Москва, 19 декабря, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В России почти полностью исчезли очереди в детские сады для детей от трех до семи лет, считает член Центрального штаба Общероссийского народного фронта депутат Госдумы Антон Гетта. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выступление президента РФ на форуме ОНФ.

Kremlin.ru Владимир Путин выступил на Форуме действий Общероссийского народного фронта

«Наша главная цель — чтобы люди стали лучше жить, чтобы их достаток был выше, а бедность меньше, — отметил Гетта. — На сегодняшнем форуме мы представляли итоги работы наших проектов за шесть лет. К примеру, мы ведём учёт мнений граждан при формировании городской среды. Через наши проекты люди добиваются того, что возле их домов асфальтировали улицы и строились детские площадки. Если говорить про работу нашей «молодежки ОНФ», то она стала кадровым лифтом для молодежи. Они могут включиться не только в работу по проектам самой нашей площадки, но и в любой другой проект и потом реализовать себя в жизни как успешного политика».

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По словам Гетты, человек, прошедший школы «молодёжки ОНФ», после может выйти к людям, рассказать про ту пользу, которую он им приносил, и избраться в депутаты.

«Если говорить про наш проект по борьбе с коррупцией, то одна из его целей — побороть бедность, — подчеркнул Гетта. — Мы перенастраиваем баланс интересов, когда мы призываем к ответу чиновников, которые решили использовать государственные бюджеты для набивания своих карманов, а не для решения проблем людей. Речь идёт о миллиардах рублей».

Кроме того, он рассказал о проекте интерактивной карты свалок, благодаря которому люди добиваются ликвидации гор мусора, не тратя дополнительных средств.

«Ещё один наш проект следит за реализацией майских указов президента, — добавил Гетта. — Мы отслеживаем, как растут зарплаты бюджетников, следим за тем, не хитрят ли при этом чиновники, повышая оклады, например, педагогов за счёт увеличения нагрузки. В целом указы президента реализованы более чем на 95%. Ушла полностью очередь в детский сад для детей от трёх до семи лет. Это тоже очень сильно влияет на то, чтобы наше население переходило в категорию тех, кто с достатком. Если ты понимаешь, что твой ребёнок находится в хороших условиях, значит, проблема решена и не нужно тратить деньги из семейного бюджета на то, чтобы дать кому-то взятку или отдавать ребёнка в частный детский сад. Это помогает бороться с бедностью в семьях по всей стране. Каждый из проектов ОНФ направлен на улучшение качества жизни людей».

Напомним, что 19 декабря президент Российской Федерации выступил на итоговом форуме Общероссийского народного фронта. Обращаясь к его участникам, Владимир Путин пообещал, что Россия прорвётся к новым компетенциям и восстановит свои позиции там, где потеряла их после развала СССР. При этом, по словам президента, необходимо сохранять опору на традиции, но не отгораживаться от мировых тенденций.

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