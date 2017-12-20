Москва, 20 декабря, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Со 2 по 7 января проект «Иноекино» устраивает киноретроспективу британского и американского режиссера Кристофера Нолана. На больших экранах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска вновь появятся фильмы «Помни», «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Интерстеллар».

Цитата к/ф «Начало». реж. Кристофер Нолан. 2010.США, Великобритания Размышления у окна

"В нашей практике это первая ретроспектива современного режиссера, — рассказывает руководитель проекта Алексей Бажин. — На решение повлияли в том числе и многочисленные просьбы от зрителей. И мы задумались всерьез над подготовкой ретроспективы широко обсуждаемого автора, который снимает крупное коммерческое кино. Каждый фильм Нолана вызывал острую полемику в рядах зрителей и критиков. Не это ли признак того, что его кино не оставляет никого равнодушным. Нет никаких сомнений, что многие из фильмов войдут в историю мирового кинематографа. Известно, что Нолан принципиально снимает исключительно на пленку и в 2D. Это нам импонирует. Его фильмы буквально созданы для большого экрана, и все они будут показаны на самых больших экранах Петербурга и Москвы в огромных вместительных залах. Это будет настоящий праздник для гурманов в новогодние каникулы».

Психологический детектив «Помни» — вторая полнометражная работа Нолана, бюджет которой составил всего $9 млн, однако это не помешало картине стать культовой. Над сценарием режиссер работал самостоятельно, взяв за основу рассказ своего брата Джонатана Нолана «Memento Mori» о мужчине, который может удерживать в своей памяти лишь 15 минут жизни. Съемки фильма длились всего 25 дней. Впервые он увидел свет в 2000 году на Венецианском кинофестивале, где сразу же получил положительные отзывы критиков. И хотя в основу картины лег рассказ, фильм до сих считается самостоятельным произведением, так как книгу Джонатана напечатали уже после выхода ленты на экраны.

Над фильмом «Престиж» режиссер также работал совместно со своим братом. В основу сценария легла одноименная фантастическая драма Кристофера Приста о вражде двух фокусников-иллюзионистов, однако сюжетную линию картины значительно изменили. Фильм вновь получил хорошие отзывы и даже был номинирован на две премии «Оскар». Однако музыкальное сопровождение ленты вызвало у критиков разочарование. Многие отметили, что оно хорошо сочетается с фильмом, однако не может быть самостоятельным альбомом.

Следующей работой Нолана стала вторая часть трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь», которая превзошла «Бэтмен: Начало» как по кассовым сборам, так и по оценкам критиков и простых зрителей. Для Хита Леджера, исполнившего роль Джокера, этот фильм стал одним из последних в жизни. Чтобы подготовиться к съемкам, актер около месяца один жил в отеле и разрабатывал психологию своего героя, жестикуляцию и голос. Усилия не прошли даром, и такое перевоплощение заслужило посмертную премию «Оскар».

Завершающая часть трилогии о супергерое вселенной DC «Темный рыцарь: Возрождение легенды» так же, как и предыдущая, преодолела рубеж в $1 млрд по сборам и вошла в двадцатку самых кассовых фильмов.

«Британского и американского режиссера Кристоффера Нолана вполне можно назвать иллюзионистом от кино в той же мере, как и разрушителем иллюзий, фантастом — и киллером фантазий. В его фильмах все не такое, каким кажется, черное и белое меняются местами, герои скрываются под масками, сорвав которые, рискуешь не обнаружить лица или увидеть свое собственное, а время пытается укусить себя за хвост, так что зрителю впору, подобно герою первого прогремевшего фильма Нолана, писать себе записки на собственном теле, чтобы не запутаться, — считает кинокритик Марина Александрова.

Взять хотя бы то, что Нолан сотворил с историей Бэтмена. Его предшественники старательно переносили на экран причудливые костюмы, кислотные прически и цирковые ужимки из комиксов. И это было по-своему хорошо и даже прекрасно. В этих фильмах блистали такие звезды как Джек Николсон и Дэнни Де Вито, но их атмосфера скорее напоминала чернушный балаган и ярмарку уродов, чем пещеру ужасов. Нолан отказался от элемента клоунады даже в отношении Джокера, который в исполнении Хита Леджера выглядит не аллегорическим олицетворннием Хаоса, а вполне настоящим убийцей и психопатом — что заставляет куда более серьезно задуматься о Хаосе внутри нас. При этом создается впечатление, что Нолан приблизил бэтмениану к реальности, но это еще один трюк иллюзиониста. Фантастический элемент никуда не делся, просто режиссер делает так, что мы воспринимаем фантастические допущения как органичную часть рисуемого Ноланом мрачного мира, в котором вполне уместны и древняя секта с апокалиптическими аппетитами, и пробуждающий подсознательные страхи яд, и суперреактор (он же супербомба), и навороченные транспортные средства, и похожие на преисподнюю тюрьмы. Таким образом Нолан, вроде бы разрушив привычный миф о Бэтмене, воистину «возродил легенду», очистив от шелухи самое главное в бэтмениане. Он воссоздал почти погибший мир, в котором легко вообразить, что все напрасно, и борьба бесполезна, но из максимально сгущенного мрака рождаются искры света, а герои продолжают бороться несмотря ни на что».

Работа над еще одним фантастическим фильмом — «Начало» — стартовала еще в 2000-х годах, когда режиссер придумал сюжет о похитителях снов. Однако экранизация такой идеи не могла быть малобюджетной, а опыта работы над блокбастерами у Нолана на тот момент не было. После завершения работы над «Тёмным рыцарем» режиссер вновь вернулся к «Началу», отшлифовал сценарий и предложил его кинокомпании Warner Bros. Бюджет фильма составил $160 млн, еще $100 млн затратили на рекламу. Вложения не прошли даром, и картина завоевала положительные отзывы критиков и зрителей.

Идея фильма «Интерстеллар» также родилась задолго до начала работы над ним — продюсер Линда Обст и физик Кип Торн придумали сценарий еще в 1997 году. Он заинтересовал режиссера Стивена Спилберга, и в 2006 году кинематографист совместно с компанией Paramount Pictures анонсировал планы по созданию научно-фантастического фильма. Спустя год к проекту подключился Джонатан Нолан, а вот Спилберг наоборот его покинул. После этого фильм несколько лет находился в разработке, пока в 2012 году к нему не подключился Кристофер Нолан. Фильм получил положительные отзывы не только у кинокритиков, но и среди многих ученых, которые подчеркнули его достоверность и отметили хорошее представление теории относительности.

Все ленты покажут на английском языке с русскими субтитрами в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). В Москве фильмы «Помни», «Начало» и «Интерстеллар» представит кинокритик Антон Долин. В Петербурге все картины представит кинопродюсер Владислав Пастернак.