Москва, 19 декабря, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Реальные располагаемые доходы российских граждан в ноябре 2017 года замедлили снижение в годовом выражении до 0,3% с 1,3% в октябре. За 11 месяцев реальные располагаемые доходы упали на 1,4%. Соответствующие данные обнародовала сегодня, 19 декабря, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в ноябре 2017 года снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-ноябре 2017 года — на 1,4%», — сказано в материалах статистического ведомства.

Стоит отметить, что реальных доходы граждан сокращаются четвертый год подряд. В 2016 году этот показатель упал на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

При этом, по прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2017 года реальные доходы населения должны были вырасти на 1,2%. Но этого так и не произошло.

Росстат также отмечает, что среднемесячная начисляемая заработная плата (до вычета НДФЛ) граждан России в ноябре 2017 года выросла в годовом выражении на 8% до 38 720 рублей. За 11 месяцев рост составил 7,1%.