ОБСЕ отмечает резкое ухудшение обстановки в Донбассе
Киев, 19 декабря, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан заявил, что на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе резко ухудшилась обстановка, сообщается 19 декабря на официальном сайте ОБСЕ.
По словам Эртугрула Апакана, число нарушений режима прекращения огня выросло до уровня февраля 2017 года.
«Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигло уровня, которого мы не фиксировали с февраля этого года», — отметил Апакан.
В частности, с 11 по 17 декабря сотрудники СММ зафиксировали около 16 тыс. нарушений режима прекращения огня. По данным СММ ОБСЕ, за неделю число обстрелов выросло на 35%.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря российские офицеры покинули совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), созданный для помощи реализации Минских соглашений. Причиной стали регулярные нарушения и препятствование работе российских наблюдателей с украинской стороны.