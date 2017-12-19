Москва, 19 декабря, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Лишь один процент работ, принявших участие в конкурсе «Образ будущего страны», был посвящён культуре, признался член Центрального штаба ОНФ, координатор «Молодежки ОНФ», депутат ГД РФ Сергей Боярский. Об этом он 19 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв главы государства уделять внимание сбережению и приумножению народа.

Kremlin.ru Владимир Путин на Форуме действий Общероссийского народного фронта

«На мой взгляд, в действующих проектах Народного фронта такие цели уже стоят и выполняются, — рассказал Боярский. — Это касается и сбережения бюджетных средств, и контроля закупок, и контроля дорожного строительства. Вообще все проекты фронта очень сильно социально ориентированы и приходят снизу как запрос от общества, в том числе и от регионов».

То, какие проекты продолжат существование, а какие завершатся, по словам Боярского, будет решать в первую очередь избиратель на избирательных площадках Народного фронта, отдавая свой голос в пользу того или иного проекта.

«Мы на сегодняшний день видим, что все проекты, которые работают, работают успешно, и мы будем их развивать, — отметил депутат. — Я докладывал сегодня президенту, что молодёжь активно подключается ко всем проектам Фронта».

При этом он признался, что, когда докладывал президенту об итогах конкурса «Образ будущего страны», обратил внимание на то, что лишь один процент работ конкурсантов был посвящён культуре.

«Глава государства сказал, что, видимо, мы что-то не так делаем в этой сфере, и надо внимательно посмотреть, что там происходит, — рассказал Боярский. — Я с ним соглашусь — мы действительно испытываем определённый голод классически ориентированной культуры. Нам тяжело порой сводить детей на классическую театральную постановку, где они увидят на сцене то, что прочитали в книге, а не какие-то режиссерские поиски с извращёнными мотивами. Чтобы сохранить свою идентичность, нам надо опираться на то, что у нас есть. А это в том числе и наша богатейшая культура, которую следует беречь и всячески способствовать её процветанию и приумножению».

Напомним, что 19 декабря Владимир Путин принял участие в ежегодном итоговом форуме Общероссийского народного фронта. В своем выступлении он отметил, что идея создания ОНФ не выродилась в «ерунду». Она, по словам главы государства, превратилась в широкий общенародный проект, который жив и откликается на самые насущные проблемы, с которыми сталкивается страна.

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