Чебоксары, 19 декабря, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Чувашстат подвёл предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, сравнив полученные данные с итогами сельхозпереписи 2006 года и проведя сравнительный анализ с общероссийскими данными и по регионам Поволжья, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM И козлов пересчитали

По данным ведомства, за прошедшие между переписями десять лет в аграрном секторе республики, как и в целом по России, произошло заметное снижение численности хозяйств по ряду категорий. В Чувашии на 1 июля 2016 года насчитывалось 374 сельскохозяйственные организации, тогда как в 2006 году их было 1101 (-66%). В целом в России их число уменьшилось на 39% (36,1 тыс. сельхозорганизаций против 59,2 тыс.).

Chuvash.gks.ru Хозяйства всех категорий

Численность самой многочисленной категории сельхозпроизводителей — личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан — уменьшилась на 0,1% (или на 204 единицы), в то время как в целом в России их число выросло с 22,8 до 23,5 миллионов.

«В Приволжском федеральном округе наблюдается увеличение: рост составил 3,2%, в абсолютном выражении — на 168,5 тысяч домохозяйств», — говорят в Чувашстате, отметив, что наибольший рост произошёл в Башкирии, Татарии, Удмуртии и Кировской области. При этом в Чувашии за 10 лет доля сельского населения уменьшилась с 42,8% до 38,7%.

Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в республике увеличилось на 495 (на 24%), тогда как в целом по стране их число сократилось с 285 тыс. до 175 тыс. Среди субъектов Приволжского федерального округа рост фермерства отмечен в Татарии (на 26%) и Кировской области (на 17%). В целом по округу наблюдается сокращение числа фермеров на 36,4%.

Перепись также показала, как изменились социальные аспекты в аграрном секторе. По данным статистов, за 10 лет общая численность занятых в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах страны сократилась на 45% — 1,4 млн человек высвободились из сельского хозяйства. В Чувашии это сокращение составило 62%, или более 27 тысяч человек. Одновременно изменилась структура занятых: если 10 лет назад фермерством было занято всего 14% от общего числа занятых в сельскохозяйственном производстве, то по итогам последней переписи этот показатель достиг 23%.

Посевная площадь агрокультур во всех хозяйствах за межпереписной период в целом по стране выросла на 4,5 млн га и составила 79,2 млн га, в то время как по Чувашии, напротив, уменьшилась на 0,3%, или на 1,4 тыс. га: уменьшились посевные площади в сельхозорганизациях (на 20,3%, или на 85,7 тыс. га) и в хозяйствах населения (на 19%, или на 19,1 тыс. га), которое почти компенсировалось четырехкратным ростом посевных в фермерских хозяйствах (увеличение на 103,4 тыс. га).

«Сложившаяся в стране и в Чувашии аграрная структура аномальна для мировой практики, потому что в других странах преобладает фермерский сектор. У нас выпуск сельскохозяйственной продукции сосредоточен в диаметрально противоположных группах хозяйств по размерам: в крупных сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах населения, в которых по-прежнему доминирует поголовье крупного рогатого скота (28,8% и 42,2% по России, 12% и 60,2% по Чувашии соответственно), свиней (75% и 16,4% по России, 55,4% и 25,6% по Чувашии соответственно) и птицы (74,6% и 20% по России, 67,4% и 29,7% по Чувашии соответственно)», — делают вывод в Чувашстате.

За 10 лет существенно возрос удельный вес сельхозорганизаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, в общем числе переписанных. В Чувашии — с 74% до 89%, в России — с 69% до 76%. Одновременно по сравнению с 2006 годом в Чувашии сократилась доля крестьянских (фермерских) хозяйств — с 75% до 52% (в РФ выросла с 52% до 66%) и подсобных хозяйств — с 95% до 90% (в РФ — с 89% до 80%).

Chuvash.gks.ru Распределение ЛПХ по целям производства

«Итоги переписи показали, что сельскохозяйственную деятельность в качестве дополнительного источника денежных доходов рассматривает большая, чем 10 лет назад, часть населения. Если в 2006 году производством сельхозпродукции для получения доходов занималось 27% хозяйств населения, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, то в 2016 году — уже 42%», — подчёркивают в Чувашстате.

По состоянию на 1 июля 2016 года, общая площадь земель по всем категориям хозяйств составила порядка 736 тыс. га, из которых более 57% закреплено за сельскохозяйственными организациями (по России — 83,5%, по ПФО — 67,5%). В структуре угодий 86% составляет пашня, 11% — сенокосы и пастбища, около 1% — многолетние насаждения. Сельхозпроизводители в 2016 году сократили залежные земли, их доля к сельхозугодиям составила 2,1%, тогда как в 2006 году было 18,3% (по ПФО — 8,8% к 7,2% соответственно).

«Аналогичная ситуация складывается по всем регионам Поволжья, кроме республик Марий Эл и Мордовии, где наблюдается увеличение в 2,4 раза и 1,5 раза соответственно», — говорят в ведомстве.

Структурные изменения, произошедшие в сельском хозяйстве в межпереписной период, более наглядны при сравнении показателей в среднем на один объект переписи. Средний размер сельхозугодий на одну организацию составил почти 1083 га (что больше показателя 2006 года в 1,6 раза), по фермерским хозяйствам — порядка 60 га (рост более чем в 2,8 раза), по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан — почти 52 сотки (рост в 1,3 раза). Сравнение этих показателей свидетельствует об укрупнении всех категорий сельхозпроизводителей», — анализируют в Чувашстате, отмечая, что фермерские хозяйства преимущественно имеют посевные площади от 3 до 10 га, сельскохозяйственные организации — от 500 до 1 тыс. га.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в хозяйствах всех категорий составила более 555 тыс. га, что ниже 2006 года на 0,1%. По ПФО отмечен рост этого показателя почти на 2%, увеличили посевы Башкирия, Татария, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

Chuvash.gks.ru Виды сельхозкультур

В структуре культур за 10 лет посевы зерновых и зернобобовых культур выросли на 18,1% (с 249,8 тыс. га до 294,9 тыс. га). При этом сократились посевы под картофелем, овощами и кормовыми культурами — за счёт сокращения как в личных подсобных хозяйствах населения, так и в сельскохозяйственных организациях.

«В структуре посевов сельскохозяйственных организаций основную долю занимают зерновые и зернобобовые культуры (более 60%) и кормовые культуры (более 34%), в фермерских хозяйствах — соответственно 64% и 28%. В хозяйствах населения по-прежнему преобладают посевные площади под картофелем — порядка 19%, а также кормовыми культурами — 71%. По регионам Поволжья практически аналогичная ситуация, кроме Пермского края и Кировской области, где сельхозорганизации и фермерские хозяйства предпочитают выращивать кормовые культуры, а не зерновые. Население в Оренбургской области предпочитают выращивать овощебахчевые и зерновые культуры», — отмечают в ведомстве.

При этом в Чувашии появились посевы новых для региона сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник на зерно, лен-кудряш, горчица, рыжик.

Chuvash.gks.ru Структура посевных площадей

Что касается домашнего скота, то в Чувашии поголовье крупного рогатого скота за десять лет сократилось на 30,4%, в том числе коров — на 32,2%. Поголовье свиней упало на 23,7%, овец — на 19,8%. В то же время более чем наполовину выросло поголовье коз и птиц.

«Сокращение поголовья крупного рогатого скота наблюдается по всем регионам Приволжского федерального округа, в целом по округу поголовье снизилось на 28%», — говорят в Чувашстате.