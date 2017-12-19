Выговор главе Росавиации Сторчевому Медведев объявил из-за «ВИМ-Авиа»
Москва, 19 декабря, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Причиной выговора, объявленного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым главе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Олегу Сторчевому, стало ненадлежащее исполнение обязанностей в ситуации с обанкротившейся авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Сообщается, что выговор объявлен Сторчевому за то, что он ненадлежащим образом исполнял возложенные на него должностные обязанности при осуществлении контроля деятельности ООО «Авиакомпания ВИМ-АВИА», что привело к массовой задержке и отмене рейсов и нарушению прав пассажиров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила все свои полеты из-за катастрофических финансовых проблем. На данный момент, её кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет более 10 млрд рублей.
Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.
Сейчас кредиторы пытаются обанкротить «ВИМ-Авиа», чтобы хоть частично вернуть свои средства.
При этом против собственников «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств работниками компании. Преследование собственника и сопрезидента авиакомпании Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, бывшего первого заместителя гендиректора — финдиректора Алевтины Калашниковой и главбуха Екатерины Пантелеевой начато в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности.
Следователи выяснили, что компания «ВИМ-Авиа» представляла собой, по сути, мошенническую схему в виде пирамиды, а её руководство тщательно скрывало убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли.