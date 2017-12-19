Москва, 19 декабря, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Причиной выговора, объявленного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым главе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Олегу Сторчевому, стало ненадлежащее исполнение обязанностей в ситуации с обанкротившейся авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Сообщается, что выговор объявлен Сторчевому за то, что он ненадлежащим образом исполнял возложенные на него должностные обязанности при осуществлении контроля деятельности ООО «Авиакомпания ВИМ-АВИА», что привело к массовой задержке и отмене рейсов и нарушению прав пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила все свои полеты из-за катастрофических финансовых проблем. На данный момент, её кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет более 10 млрд рублей.

Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

Сейчас кредиторы пытаются обанкротить «ВИМ-Авиа», чтобы хоть частично вернуть свои средства.

При этом против собственников «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств работниками компании. Преследование собственника и сопрезидента авиакомпании Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, бывшего первого заместителя гендиректора — финдиректора Алевтины Калашниковой и главбуха Екатерины Пантелеевой начато в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности.

Следователи выяснили, что компания «ВИМ-Авиа» представляла собой, по сути, мошенническую схему в виде пирамиды, а её руководство тщательно скрывало убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли.