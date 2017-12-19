Калуга, 19 декабря, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников на церемонии награждениями государственными премиями в Кремле обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести масштабную амнистию. По мнению омбудсмена, амнистию можно провести в день президентских выборов 18 марта 2018 года. Владимир Путин отметил, что подумает о такой возможности. Об этом Юрий Зельников заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря.

Скриншот видео канала «Россия 1» Владимир Путин беседует с правозащитником из Калуги Юрием Зельниковым на церемонии в Кремле

«Считаю, что как государственный правозащитник, обязан был просить президента «о милости к падшим» в виде масштабной амнистии для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Ранее совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также ЛДПР осенью вносили предложения о проведении амнистии к 100-летней годовщине Октябрьской революции. Однако эта инициатива пока «зависла в воздухе». В этой ситуации наиболее предпочтительно было бы проведении масштабной амнистии к предстоящим президентским выборам в марте 2018 года. В дальнейшем амнистия в день выборов президента страны — раз в шесть лет могла бы стать доброй традицией. Кстати, последний раз амнистия в нашей стране была приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне», — пояснил Юрий Зельников.

Как ранее отметил Зельников на своей странице в соцсети, под амнистию могли бы попасть женщины, имеющие несовершеннолетних детей, осужденные 70-ти лет и старше, инвалиды первой группы, инвалиды-колясочники. Возможно, осужденные других категорий.

«Старики смогли бы дожить свои дни на свободе, инвалиды получить необходимую помощь, дети вновь обрести своих родителей. Хорошо знаю, о чём говорю и прошу, так как в силу своего статуса регионального уполномоченного много времени провожу в местах лишения свободы», — подчеркнул омбудсмен.

Отметим, согласно статистическим данным, озвученным омбудсменом Калужской области, по окончанию срока заключения рецидив преступной деятельности фиксируется в 40% случаев, после освобождения по амнистии — в 7%. В данной связи, по мнению правозащитника, амнистия — это не только акт гуманности со стороны государства, но и прагматический ход, так как подразумевает экономию бюджетных средств на содержание осужденных.