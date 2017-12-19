Ярославль, 19 декабря, 2017, 17:18 — ИА Регнум. 21 декабря в Ярославле состоится встреча жителей города с мэром Владимиром Слепцовым. Об этом удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM.

КВК «Вознесенский»

Причем узнать именно удалось и совершенно случайно — из электронной рассылки на имя депутатов муниципалитета. Народных избранников приглашают принять участие во встрече мэра города Ярославля с жителями города по обсуждению реализации проекта «Формирование городской среды», которая состоится 21 декабря.

Между тем ни на сайте мэрии Ярославля, ни в планах работы на неделю нам не удалось найти ни одного упоминания про это мероприятие. Исходя из этого, можно предположить, что на встречу с мэром приглашены «нужные», лояльно настроенные жители. А всем остальным про нее знать вроде бы как и не надо.

Тем не менее, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов, встреча носит открытый характер, а значит, прийти на нее могут все жители.

Для них мы сообщаем, что встреча состоится 21 декабря в 18.00 в КСК «Вознесенский».