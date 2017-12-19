Москва, 19 декабря, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации 19 декабря принял решение смягчить приговор экс-главе антикоррупционного управления (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову, обвиненного в создании преступного сообщества из подчиненных.

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Как сообщает газета «Известия», судебная коллегия вынесла решение о смягчении наказания Сугробова на 10 лет. Денис Сугробов после решения Верховного суда должен будет отбыть 12 лет заключения в колонии строгого режима.

Прочим фигурантам этого уголовного дела, экс-сотрудникам ГУЭБиПК МВД РФ Верховный суд также смягчил приговоры и они отправятся в колонию на срок от 3,5 до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Сугробов и другие фигуранты дела обвинялись в превышении должностных полномочий, вымогательстве взяток и организации преступного сообщества.

Бывшим сотрудникам МВД предъявлено обвинение по 21 эпизоду преступной деятельности. Денис Сугробов был задержан в мае 2014 года.