Екатеринбург, 19 декабря, 2017, 17:19 — ИА Регнум. «Атомстройкомплекс» намерен обратиться в суд с иском к мэрии Екатеринбурга, из-за контракта на укладку брусчатки по проспекту Ленина. Об этом заявил журналистам глава компании Валерий Ананьев в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

confused_me Брусчатка

Валерий Ананьев сообщил, что общая стоимость контракта реконструкции по проспекту Ленина составила 400 млн рублей, из них стоимость перекладки брусчатки на площади 1905 года согласно договору составила семь миллионов рублей. Он отметил, что на данный момент мэрия Екатеринбурга не принимает выполненные работы, ссылаясь на нарушение строительных норм и правил (СНиП). Тем не менее, по словам Валерия Ананьева, вины компании в том, что не удалось выдержать нормативные отклонения нет, так как было закуплено только 20% новой брусчатки. Он убеждён, что «Атомстройкомплекс» выполнил условия контракта.

«Нельзя требовать того, что сделать нельзя: уложить с таким отклонением брусчатку изначально неправильной формы. В контракте изначально нельзя ставить невыполнимых задач. Мы надеялись на здравый смысл, а нам говорят: а теперь давайте смотреть, как это трактует СНиП», — отметил Валерий Ананьев.

Он добавил, что укладка была произведена качественно и выдержит срок до ста лет. Более того, по словам руководителя «Атомстройкомплекса» у компании большой опыт выполнения подобных работ, но из-за высокой срочности проекта в него невозможно было внести коррективы. Валерий Ананьев напомнил, что контракт на выполнение работ был выставлен на аукцион в июне, но участвовать в нём никто не стал, и тогда мэрия обратилась за помощью к компании, которая по его словам «совершила подвиг», а теперь за это подвергается нападкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Екатеринбурге была проведена масштабная реконструкция проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 марта. Ход работ и их итоги вызвали многочисленные недовольства со стороны граждан и специалистов. Сама реконструкция затянулась до конца октября.

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Так в ходе работ горожане жаловались на «бесконечную» строительную пыль и грязь. Водители автомобилей и пассажиры маршрутных автобусов испытывали неудобства из-за регулярных перекрытий проезжей части на данном участке и изменения маршрутов. Всё это стало одной из причин дорожных коллапсов, которые продолжались в Екатеринбурге вплоть до завершения всех многочисленных ремонтных работ дорожного покрытия и мостов в городе.

Специалисты высказали претензии к самому проекту. В частности они указали на слишком узкие велодорожки и «кривые» пешеходные переходы.