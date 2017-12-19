Москва, 19 декабря, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Украина подала жалобу в Верховный суд России по делу о взыскании с неё $144 млн в пользу «Татнефти», передаёт 19 декабря телеканал RT.

Tatneft.ru «Татнефть»

Ранее сегодня Арбитражный суд Москвы отказал в приостановлении производства по заявлению «Татнефти» о признании и приведении в исполнение решения международного коммерческого арбитража от 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить российской компании $112 млн плюс проценты в связи с нарушением российско-украинского соглашения.

Как сообщает РИА Новости, представитель Украины просил суд приостановить производство до рассмотрения кассационной жалобы Киева на решение международного коммерческого арбитража в Верховном суде Франции.

Представитель Украины заявлял, что решение по касации должно быть вынесено летом 2018 года, и если Верховный суд Франции отменит решение арбитража, оно не сможет быть исполнено уже ни в одном государстве.

Однако сегодня стало известно, что суд во Франции 9 ноября исключил кассационную жалобу Киева из реестра, поскольку украинской стороной не было исполнено решение международного арбитража и апелляционного суда в Париже в части возмещения судебных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и постановил выплатить российской компании $112 млн плюс проценты. Чтобы затормозить следующие иски от «Татнефти», Украина подала апелляцию на решение международного арбитража. Апелляционный суд Парижа в 2014 году отверг украинские жалобы и подтвердил необходимость выплаты Киевом компенсаций «Татнефти».

В апреле 2017 года «Татнефть» направила ходатайства о приведении в исполнение решение международного арбитража в Федеральный окружной суд по округу Колумбия, Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона.