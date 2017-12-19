Москва, 19 декабря, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг влияния губернаторов за ноябрь 2017 года. Первые места традиционно заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, руководитель Тюменской области Владимир Якушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. За ними идет глава Татарии Рустам Минниханов.

Фото Олега Яковлева / РБК

Укрепил позиции глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он передвинулся с 19-го на 16-е место после визита Владимира Путина. Как поясняют эксперты АПЭК, проведение российско-казахстанского саммита в Челябинске и встреча с президентом, укрепили позиции губернатора челябинского региона Бориса Дубровского (с 26-го на 23-е место).

Значительно поднялся в рейтинге врио главы Нижегородской области Глеб Никитин (с 31-го на 25-е место). Эксперты связывают это с возможным визитом президента РФ в регион. Также очевиден положительный «скачок» врио главы Псковской области Михаила Ведерникова (с 74-го на 60-е место), произошедший, вероятно, после назначения главой администрации областного центра Александра Братчикова. «Подрос» и глава Новосибирской области Андрей Травников (с 76-го на 61-е место), заслуживший расположение за счет внимания к важным для региона вопросам, таким, как ЖКХ и соглашение между правительством Новосибирской области и компанией «Экология-Новосибирск».

Среди серьезных падений стоит назвать перемещение губернатора Курганской области Алексея Кокорина (с 65-го на 74-е место), что вполне может быть обусловлено недовольством, появившемся в процессе проведения реформы укрупнения муниципалитетов, губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко (с 21-го на 28-е место) и главы Республики Карелия Артура Парфенчикова (с 30-го на 41-е место).

В самом конце списка оказались председатель правительства Республики Тува Шолбан Кара-оол, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Директор агентства «Монитор», политолог Алексей Ширинкин считает, что экспертные рейтинги остаются одним из немногих доступных широкой общественности индикаторов текущей российской политики.

«Конечно, каждый из них носит отчетливо авторский характер и может критиковаться по многим позициям, однако, вспоминая известную миниатюру Воннегута, «это единственная игра в городе». Влиятельность губернаторов, по большому счету, зависит от двух факторов — насколько проблемы вверенного ему региона начинают проявляться в федеральной протестной повестке (т.е. является ли он генератором проблем для центра) и насколько крепка «крыша» губернатора на федеральном уровне, поскольку время региональных баронов-одиночек давно кануло в прошлое», — пояснил Ширинкин.

По его мнению, последние рейтинги показывают, что десятка наиболее влиятельных региональных руководителей не меняется — это лидеры национальных республик, сохраняющих определенную политическую автономию, например, Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов, главы крупнейших по финансовым потокам регионов — Сергей Собянин, Георгий Полтавченко, Андрей Воробьев, а также грамотные управленцы, пользующиеся поддержкой и доверием президента — в их числе губернаторы Алексей Дюмин и Глеб Никитин.

Ширинкин обратил внимание на то, что заметно повысились позиции некоторых управленцев-технократов — Антона Алиханова (Калининградская область), Глеба Никитина (Нижегородская область) — за счет ярких побед над местными элитами. Впрочем, отметил эксперт, произошло укрепление и «старичков», саратовского Валерия Радаева, пензенского Ивана Белозерцева и курского Александра Михайлова — за счет как раз отсутствия особо ярких конфликтов в регионах.

По его словам, важнейшим и наиболее объективным критерием оценки работы губернаторов «по гамбургскому счету» станут, конечно же, результаты мартовских выборов — явка, рейтинг Путина и отсутствие скандальности.

Политолог Наталия Елисеева отмечает, что этот год ознаменовался серьезным обновлением губернаторского корпуса, которое, к слову, базировалось отчасти на подобных рейтингах. Так что для некоторых управленцев данные рейтинги будут особенно показательны.

«Из «новеньких» можно обратить внимание на успехи Клычкова. Будучи врио губернатора Орловской области, Клычков позиционирует себя как «скромный» управленец. А на фоне Потомского подобное позиционирование имеет существенные преимущества», — говорит Елисеева. По ее мнению, из «старой гвардии» выделяется тульский губернатор Дюмин, который зарекомендовал себя эффективным управленцем и продолжил работать по избранному вектору. В данном рейтинге эксперта смущает позиция Полтавченко — необоснованно высокая. «С 2016 года рейтинг Полтавченко падал. Более того, Полтавченко был кандидатом на скорейшую замену, а в данном рейтинге он занял третье место. Это вызывает некоторые вопросы», — считает политолог.

АПЭК распределяет глав субъектов по трем группам: имеют «очень сильное влияние» (первые 20 лидеров), «сильное влияние» (30 глав регионов) и «среднее влияние» (оставшиеся 45 руководителей).

Одним из критериев оценки деятельности губернаторов является решение задач по снижению долговой нагрузки на субъекты РФ. Эксперты отмечают в целом по стране сохранение тенденции по снижению данного показателя (на 1 октября 2017 года снижение в 57 российских регионах). Лидером по динамике снижения долговой нагрузки стала Астраханская область, губернатор региона Александр Жилкин (52-е место) заявляет о снижении госдолга — с 135% от собственных доходов за год он сократился до 102%, в том числе благодаря проведенной по решению президента реструктуризации бюджетных кредитов.

Ульяновской области (губернатор Сергей Морозов — 65-е место) в текущем году удалось сэкономить 500 млн рублей после реализации мероприятий, направленных на сокращение долговой нагрузки.

Тульская область, согласно рейтингу субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, занимает 22 место среди 85 регионов РФ. А за 8 месяцев (январь-август) 2017 года в консолидированный бюджет Тульской области поступило налогов и сборов 37,6 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Многие эксперты отмечают, что это — следствие грамотной политики региональных властей, в частности губернатора — Алексея Дюмина.

Как пояснили в АПЭК, важным фактором стало также «внимание Центра к крупным инфраструктурным проектам». Среди таких проектов, в первую очередь, выделяется «Северный широтный ход», названный Владимиром Путиным одной из ключевых задач для развития Арктики (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин находится на 9-м месте в рейтинге). В Волгограде, помимо усилий, вложенных в строительство, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, можно отметить проведение открытого конкурса на концессию — водоканалом получено 58 миллиардов рублей на развитие, данный проект стал крупнейшим по инвестициям в ЖКХ в России и Европе (глава региона Андрей Бочаров занимает 73-е место). В Тульской области идет активная работа по вовлечению капитала, причем не только из всех уровней бюджета, но и от частных инвесторов в реализацию инфраструктурных проектов; доказательством тому стала встреча и декларирование договоренностей между Алексеем Дюминым и представителями банка ВТБ.

Эксперты обращали внимание и на отношения в элитах и на наличие региональных внутриэлитных конфликтов. И хотя отмечается некоторое снижение напряженности ввиду уже принятых федеральным центром решений относительно отставок глав регионов и начала президентской кампании, проблемы возникают. Так, влиятельные группы, очевидно, воздействуют на политику Севастополя: несколько депутатов заксобрания города заявили о нежелании снова бороться за мандаты в 2019 году (стоит отметить, что их считают членами команды Алексея Чалого). Тем не менее, главе Республики Крым Сергею Аксенову в целом по региону удается нивелировать большую часть возникающих разногласий, он занимает 16-е место в рейтинге. Напряженность отмечается в Нижегородской области: врио главы региона Глеб Никитин (25-е место), не пришедший на торжество к критиковавшему часть его решений вице-спикеру заксобрания Олегу Сорокину, вызвал активное обсуждение в местных СМИ.

Эксперт по коммуникациям Алена Август указала на то, что к традиционной сильной команде губернаторов «путинского призыва» теперь смело присоединяются «молодые технократы».

«Сила губернаторских решений и позиций — в возможности и умении самостоятельно принимать нестандартные решения. Такое позволить себе могут не все — либо те, кому это право дано годами совместной работы с первым лицом, либо те, кому губернаторское поприще дано как испытание этих умений — молодым технократам. И, конечно, извечный вопрос оптимальности решений по назначению врио из «варягов» в этой конструкции, когда нужны смелые решения и перемены, имеет свой ответ — «варягу» больше дозволено, хотя умные варяги первым делом выстраивают конструктивные взаимоотношения на территории», — пояснила Август.

Очевидно, что рейтинг отражает все изменения политического поля в регионах, давая представление о сильных руководителях и их преимуществах и тех, кому управление регионом дается непросто.