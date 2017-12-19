Санкт-Петербург, 19 декабря, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Ёлочные базары в Санкт-Петербурге в преддверии Нового года будут работать по 70 адресам в разных районах города, включая центральные. Период работы базаров — с 20 по 31 декабря. Тем, кто хочет самостоятельно срубить ёлку для новогодних торжеств, такую возможность предоставят власти Ленинградской области при соблюдении несложных формальностей.

Дарья Драй ИА REGNUM «Медный всадник»

Как сообщили 19 декабря в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга, продажа ёлок будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю. Кроме того, ёлочные базары могут быть размещены на частных земельных участках, а также организованы администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках проведения ярмарок.

Тем временем в Ленинградской области стартовала ежегодная новогодняя акция — все желающие могут бесплатно получить новогодние елки в лесничествах региона. Участки под самостоятельную заготовку елей определены во всех лесничествах всех районов Ленобласти.

«При обращении в лесничество нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, для заключения договора на заготовку, а после этого выбрать дерево на лесном участке, указанном в договоре», — пояснили в пресс-службе областного правительства.

Впервые опыт бесплатного предоставления елей под заготовку был получен в 2016 году. До этого ёлки отпускались за символическую плату по договору купли-продажи древесины — от 3 до 20 рублей в зависимости от высоты дерева. Однако оформление оплаты занимало время, а размер комиссии зачастую превышал сам платеж за ёлку.

Теперь же ежегодно, с 1 декабря по 10 января, в лесничествах Ленобласти гражданам разрешена бесплатная заготовка елей и других хвойных деревьев для новогодних праздников — но только не на продажу, а для собственных нужд.

В 2016 году в предновогодний сезон в регионе было реализовано около 31 тыс. ёлок, что на 60% больше, чем в 2015 году.