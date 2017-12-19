Москва, 19 декабря, 2017, 16:53 — ИА Регнум. России не всё равно, куда вернутся или убегут террористы, избежавшие воздействия российской армии в Сирии, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами спецслужб и структур безопасности стран СНГ.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ

По мнению Владимира Путина, после поражения террористов в Сирии эта ситуация обострилась, и необходимо учесть угрозы, вызванные этим процессом.

«Для нас чрезвычайно важно внимательно смотреть за тем, что происходит в этой сфере в мире. Ситуация очень обострилась. Для нас небезразлично, конечно, куда будут возвращаться и убегать террористы после достаточно эффективных действий, как вы знаете, российских вооруженных сил, скажем, в Сирии», — цитирует агентство RT слова Владимира Путина.

Президент России подчеркнул, что это создаёт угрозы не только для России, но и для стран СНГ.

«Мы понимаем, куда это всё перетекает, и понимаем угрозы, которые это перетекание создает для наших государств, для наших народов. Поэтому так важно сотрудничество между нами», — отметил президент Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Сирии президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих ВС РФ с победой над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и приказал вывести часть российской военной группировки из Сирийской Арабской Республики.