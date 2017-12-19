Ярославль, 19 декабря, 2017, 16:51 — ИА Регнум. 17 депутатов Ярославской областной думы внесли проект закона, который призван сдержать рост налоговой нагрузки для предприятий торговли. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Торговый центр в Ярославле

В октябре этого года облдума приняла предложенные губернатором изменения в закон «О налоге на имущество организаций в Ярославской области». Они устанавливают налоговую базу для торговых центров и нежилых помещений, в которых размещаются торговые объекты, исходя из кадастровой стоимости. После этого к депутатам, в торгово-промышленную палату и предпринимательские организации стали обращаться сами бизнесмены. Они подсчитали, что определение налога исходя из кадастровой стоимости приведет к многократному росту платежей. Сейчас депутаты хотят скорректировать этот рост уменьшением налоговых ставок.

«Мы очень сильно подняли налоговые ставки для торговых центров и, чтобы не ставить бизнес в известное положение, мы предлагаем снизить эти налоги до 0,5−1%. Но это не значит, что через год мы их не сможем увеличить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Иван Парамонов.

Его коллега Павел Дыбин считает, что резкий рост налогов может привести к закрытию торговых центров, а это повлечёт недополучение денег в бюджет региона и потерю рабочих мест.

«Мы вначале подняли размер налогооблагаемой базы и в думу пошли жалобы, вопросы, предложения. Торговые центры недовольны резким повышение налогов. Поэтому мы и внесли этот законопроект. Но это не означает, что он автоматически будет принят. Мы создадим рабочую группу, опросим экспертов, изучим вопрос. Этот законопроект — начало процесса, а не финальная точка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Павел Дыбин.

Авторы законопроекта подчеркивают, что в торговых центрах находятся не только магазины, но и предприятия сферы услуг, а от роста налогов пострадает прежде всего малый и средний бизнес. Кроме того, предприниматели, которые работают в торговых центрах и, например, нестационарных торговых объектах, окажутся в неравном положении. Они апеллируют и к обещанию президента не повышать налоги для бизнеса.