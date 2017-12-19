Ярославль, 19 декабря, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Ярославле обсуждается информация о том, что свой пост покинул и.о. директора муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в самом Агентстве и городской администрации.

Мэрия Ярославля

Уже уволился заместитель главы «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Виталий Кук. Информацию об уходе Сергея Тихомирова корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в нескольких источниках, включая сотрудников самого агентства. На рабочем месте его сейчас нет, и выйдет ли он завтра — в приемной пояснить не смогли.

«Я поговорил с непосредственным начальником Сергея Тихомирова — заместителем мэра и директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаилом Кузнецовым. Он сказал, что речи об увольнении Тихомирова не шло и он продолжает работу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

В октябре этого года руководитель «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» в Ярославле был оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение контрактных обязательств.