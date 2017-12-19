Москва, 19 декабря, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко опроверг слухи о своем шефстве в предвыборном штабе Владимира Путина. Об этом чиновник заявил журналистам 19 декабря.

Kremlin.ru Сергей Кириенко

«Нет конечно», — ответил Кириенко, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, ранее ряд СМИ назвали Кириенко кандидатом на пост главы предвыборного штаба Путина. Еще одним кандидатом был назван глава администрации Антон Вайно.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2017 года Совет Федерации опубликовал в «Российской газете» постановление о назначении даты проведения президентских выборов, которые пройдут 18 марта 2018 года. Этим дан старт избирательной кампании.

Постановление было принято 15 декабря 2017 года на заседании верхней палаты Федерального собрания. С даты опубликования текста постановления запускаются все официальные действия и процедуры.

О своем участии в выборах Путин заявил 8 декабря во время празднования юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.