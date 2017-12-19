Новосибирск, 19 декабря, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Андрей Травников, который с октября 2017 года является временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, уклонился от ответа на вопрос о своём участии в выборах главы региона в 2018 году. При этом он заявил, что в данной ситуации и без его прямого ответа на этот вопрос «всё достаточно понятно».

Kremlin.ru Владимир Путин и Андрей Травников

«Если вы обратили внимание, я не даю конкретных ответов на вопрос, принял ли окончательное решение по своему участию в выборах. Не потому, что я не принял решение. В принципе, даже без моего прямого ответа всё достаточно понятно. Ни лично я, ни люди, которые давали мне поручение возглавить регион, пускай и с приставкой врио, не допускали версию, что я сюда приеду на короткий период для того, чтобы затем по непонятным причинам собраться и уехать», — цитирует Травникова «Континент Сибирь».

Также он прокомментировал своё возможное соперничество на выборах губернатора с Анатолием Локтем, который в настоящее время является мэром Новосибирска. В частности, по словам Травникова, если на выборах сойдутся представители и от региональной, и от муниципальной власти, то в период предвыборной кампании «это будет отвлекать от решения насущных хозяйственных вопросов».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года. С октября текущего года врио губернатора области является Андрей Травников, который был назначен на эту должность после того, как Владимир Городецкий ушёл в отставку с поста главы региона в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе.

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Пока в регионе в качестве явных кандидатов на пост главы области и конкурентов на предстоящих выборах называют мэра Анатолия Локтя и врио губернатора Андрея Травникова. Правда, ни один из них всё ещё не подтвердил и не опровергнул своего решения участвовать в выборной кампании.

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По мнению политолога Якова Савченко, Травникову, безусловно, нужно взять во внимание возможное выдвижение Анатолия Локтя:

«И для этого не надо исходить из каких-то теоретических возможностей, предпосылок и так далее. Для этого есть гораздо более весомые основания. Во-первых, таковы законы жанра: как правило, мэр областного центра является потенциальным конкурентом губернатора. Так было всегда. Тем более Локоть выдвинут от КПРФ — от оппозиционной партии. Во-вторых, пока не чувствуется, что он сумел за тот срок, в течение которого находился у власти (Анатолий Локоть является мэром Новосибирска с 2014 года — прим. ИА REGNUM ), обрести широкую поддержку среди горожан. Это значит, что переизбраться на следующий срок мэром ему будет сложно, и вполне естественно для человека с далеко идущими политическими амбициями, а именно таким человеком я считаю нынешнего мэра Новосибирска, рассмотреть вопрос об иных альтернативах своей дальнейшей политической карьеры».

Однако, по словам политолога, есть и более очевидные признаки того, что в Новосибирской области складывается серьёзная интрига.

«И цель этой интриги — вчистую переиграть недавно прибывшего к нам вологодца Травникова. Эта интрига неожиданно проявила себя с излишней откровенностью 12 декабря на конференции, которая была номинально посвящена итогом года, где выступал бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. Я напомню, что в ответ на вопрос, как он оценивает назначение Травникова, он сказал, что считает это назначение «не лучшим». Это предельно нелояльно по отношению к федеральной власти, предельно откровенно в смысле демонстрации собственных замыслов. И всё последующее, что было им сказано, фактически разделилось на две части. Первая часть — когда он отвечал на вопрос по поводу того, каким должен быть губернатор Новосибирский области. При этом он, только что не называя имени, на протяжении довольно длительного времени по существу дела, не стесняясь, рисовал перед общественностью и корреспондентами свой собственный автопортрет», — сказал Яков Савченко.

Он подчеркнул, что «вторая часть уже проистекает из общей тональности этой конференции»:

«И, по существу, это была внятная демонстрация, некий сигнал Травникову, который, надеюсь, будет им не пропущен, поскольку на его профильных заместителей особых надежд в этот отношении возлагать не приходится. Надеюсь, что он сам как человек, может быть, не слишком опытный в политике, но, во всяком случае, очевидно, разумный, судя по его первым шагам на посту губернатора, правильно транскрибирует то, что было сказано. А сказано было практически следующее: «Если вы не хотите видеть меня своим конкурентом на выборах, тогда давайте, договаривайтесь со мной, если вы со мной договоритесь, тогда будет у вас в качестве конкурента Локоть, а если не договоритесь, то тогда пойду я лично, уж извините». Таков фактически был основной замысел этого мероприятия, который, к сожалению, правильным образом не был расшифрован в новосибирской прессе».

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Собеседник ИА REGNUM считает, что Локоть может составить конкуренцию Травникову на этих выборах, «но может быть ещё более драматическая ситуация, когда эту конкуренцию составит Толоконский»:

«Хотя, конечно, это чревато последствиями для самого Толоконского. Такая степень нелояльности, естественно, будет замечена федеральным центром. Скорее всего, она уже замечена».

«В общем, по моим оценкам, конкуренция на выборах губернатора Новосибирской области может быть весьма существенной. И Локтю, и уж тем более Толоконскому удастся собрать необходимое количество подписей за своё выдвижение. Локтю на текущий момент не придётся особенно стараться. Есть достаточное количество депутатов для того, чтобы поддержать его кандидатуру. Что касается Толоконского, то здесь тем более не стоит сомневаться. Вопрос в том, насколько это всё сейчас замечается самим Травниковым. Подчеркну ещё раз, что на «старых» политических замов, доставшихся ему в наследство, полагаться нельзя. А второй вопрос — насколько подоплёка всего происходящего замечается новосибирской прессой. И насколько журналисты готовы об этом всём сообщать», — резюмировал политолог Яков Савченко.

Напомним, Виктор Толоконский — политик весьма опытный. В своё время он руководил Новосибирском (глава администрации Новосибирска с 1993 по 1996 год, мэр Новосибирска с 1996 по 2000 год), был губернатором Новосибирской области (2000—2010 годы), полпредом президента в Сибирском федеральном округе (2010—2014 годы), губернатором Красноярского края (сентябрь 2014 — сентябрь 2017 г.).

При этом с поста губернатора Красноярского края он ушёл, как говорится, хлопнув дверью. Он покинул регион и вернулся в родной Новосибирск, не дожидаясь соответствующего указа президента об отставке. Политологи назвали этот его поступок демаршем.

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