Ульяновск, 19 декабря, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области проект «Открытая реанимация», инициированный губернатором Сергеем Морозовым, позволил в 2017 года почти 90 ульяновским родителям находиться вместе с детьми во время лечения. В течение года проект работал на базе стационара детской городской клинической больницы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В приемном отделении и отделении анестезиологии-реанимации стационара №1 были проведены ремонтные работы, закуплено новое оборудование, в том числе аппарат ИВЛ, биохимический анализатор, мониторы, кровати, медицинская мебель. В отделении «Открытой реанимации», рассчитанном на шесть коек, для родителей предусмотрена возможность круглосуточного пребывания, создана комната отдыха, душ, место для приема пищи, сменная одноразовая одежда, действует обучающий симуляционный класс для родителей. На эти цели было направлено 20 млн рублей.

«В 2016 году в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали проблему присутствия родителей в палатах вместе с детьми, находящихся в тяжелом состоянии. Тогда эту идею озвучил один из разработчиков проекта, актер и глава благотворительного фонда Константин Хабенский. Сергей Иванович Морозов одним из первых в стране распорядился о внедрении такой системы работы реанимации, и теперь регион готов делиться своим опытом, получив высокую оценку федеральных структур. В «Открытой реанимации» организована школа ухода, где персонал отделения реанимации проводит инструктажи с законными представителями тяжелобольных детей по гигиенической обработке, приемам ухода, питания и лечения паллиативных пациентов. С момента запуска проекта через «Открытую реанимацию» прошло уже 88 пациентов», — отметил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашид Абдуллов.

Напомним, проект Ульяновской области «Открытая реанимация» получил высокую оценку заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой, руководства Благотворительного фонда Константина Хабенского.

«Открытая реанимация» признана уникальным проектом, который реализует законные права родителей на то, чтобы находиться в палатах реанимации и интенсивной терапии вместе с ребенком при условии соблюдения определенного регламента. Это не просто снятие запретов и ограничений, но одновременно с этим соблюдение особых правил: как медицинским персоналом, так и пациентами, а также членами их семей. Отсутствие возможности пребывания родителей у постели ребенка может частично компенсировано использованием современных технологий: телефонов, веб-камер, системы видеонаблюдения, что позволяет обеспечить родителям посещение ребенка виртуально», — рассказала заведующая стационаром №1 ДГКБ г. Ульяновска Татьяна Козлова.

Эксперты отмечают, что активное участие родителей в уходе за детьми помогает маленьким пациентам скорее поправляться.

«Совместное пребывание с ребёнком — бесспорно значимая эмоциональная составляющая, способствующая скорейшему выздоровлению. Соблюдение норм общения и вовлечение родителей в процесс ухода позволяет нам быть более спокойными за детей, и в тоже время повышает уровень доверия к медицинским работникам, да и в целом удовлетворенность медицинской помощью. Спасибо за этот проект. Он, безусловно, необходим», — рассказывает мама одного из пациентов Гольнур Мухаммедова.

Следует отметить, в преддверии Десятилетия детства, объявленного президентом Российской Федерации, в регионе продолжают ремонтироваться детские поликлиники. Как сообщила и.о.главного врача ДГКБ Ульяновска Татьяна Ефимова, в рамках данного проекта в марте 2016 года введена в эксплуатацию детская поликлиника №9 на улице Генерала Мельникова, в декабре 2016 года начал работу детский дневной отоларингологический стационар на ул. Шолмова. Весной 2017 года закончены ремонтные работы в детской поликлинике №6 на улице Рябикова, приемном и реанимационном отделении стационара №1 на улице Льва Толстого. На базе поликлиники №4 на улице Варейкиса в этом году заработал новый рентген-кабинет, созданный по многочисленным просьбам жителей Железнодорожного района. На его ремонт и оснащение оборудованием затрачено свыше 18 млнв рублей. Также в текущем году выполнен косметический ремонт поликлиники №3 на улице Камышинской.

«Все ремонтные работы в подразделениях детской городской клинической больницы Ульяновска выполнены с применением бережливых технологий, согласно единому стандарту, принятому в регионе по распоряжению губернатора. В скором времени мы планируем приступить и к ремонту детской поликлиники на улице Орлова», — говорят региональные власти.