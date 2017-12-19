Ярославль, 19 декабря, 2017, 16:40 — ИА Регнум. «Единая Россия» в Ярославской области переживала разные периоды: были «взлёты» её популярности, был и антирекорд в декабре 2011 года, когда партия показала худший результат в стране. О положении дел в партии накануне выборов президента России и избирательной компании в областную Думу корреспонденту ИА REGNUM рассказал секретарь ярославского регионального отделения партии, спикер регионального парламента Михаил Боровицкий.

Duma.yar.ru Михаил Боровицкий

Если смотреть на результаты официальных исследований, то рейтинг партии несомненно вырос. Есть две причины, две составляющие этого роста: федеральная и региональная. Федеральная определяется той повесткой, что формировалась в последнее время. Сказалась и активная избирательная компания партии на выборах депутатов Государственной Думы. На уровне региона возросшая поддержка партии населением объясняется активной работой депутатов от «Единой России» на местах. Существенное влияние оказывает совместная работа с губернатором. Партия выдвинула Дмитрия Миронова на этот пост, оказала ему всяческую поддержку. Доверие к губернатору сейчас достаточно велико и это отражается на отношении ярославцев к «Единой России».

Хочу отметить изменения в работе депутатов от партии в областной думе. Например, создание экспертных советов при профильных комитетах. Привлечение специалистов позволило и обсуждение законопроектов улучшить и качество принимаемых законов поднять на другой уровень. А это тоже доверие к результатам работы депутатов, к партии.

Но, наверное, самым важным стало инициативное бюджетирование. В условиях сложного бюджета, мы теперь совместно с ярославцами решаем, на что потратить деньги прежде всего. Мы не размазываем скромные финансовые возможности по всем проблемам, не увлекаемся гигантоманией, а вместе с активными жителями ярославской области решаем, что нужно и важно в первую очередь для них и сделать прямо сейчас. Появляется и понимание, и доверие.

Не совсем так. К началу губернаторской избирательной кампании Дмитрий Миронов имел никак не меньший рейтинг доверия, чем у «Единой России». Говорить, что дали ему какие-то авансы — не верно. Да, мы взяли на себя ответственность за будущего губернатора, поддержали его выдвижение, использовали свои возможности по ведению агитационной компании и мобилизации. Появилась связка губернатор-партия. И сейчас это идёт на пользу партии, поскольку активность губернатора, всё, что он делает в плюс, идёт в плюс и партии.

Я уже говорил, что считаю решение Владимира Владимировича абсолютно правильным. Он президент всех россиян, а не какой-то одной партии, он должен опираться на все слои населения. А для «Единой России» не может быть другого кандидата, которого мы бы поддержали. Владимир Путин основал эту партию, этим всё сказано. Если говорить о влиянии президентской избирательной кампании, то оно, конечно, будет. Во-первых, я уверен, что будет много уделяться внимания, в частности в СМИ, объяснению нынешнего положения дел. В период кризисных явлений у определённой части населения растёт озабоченность, и очень важно тут достигнуть понимания — почему так, а не иначе поступает власть, зачем, что это даст в итоге. И, конечно, это поможет нашему общению с избирателями. А встречаться мы будем много. Будем говорить о президенте, будем говорить о наших местных проблемах и способах их решения.

Неважно, что это за программа: губернаторская, партийная или президентская. Важно учесть два момента, и об этом я говорил недавно с Андреем Турчаком. Во-первых, решение по каждому нашему проекту, по каждому конкретному объекту необходимо принимать вместе с жителями. Проекты, спущенные сверху, очень часто оставляют равнодушными жителей, а порой даже негативно воспринимается, поскольку люди считают, что надо было сделать что-то другое или иначе. Во-вторых, это безусловное качество работ. Надо понимать природу человека: то, что сделано хорошо воспринимается им как должное. Но если где-то что-то пошло не так, то негатив быстро распространяется. С тем же проектом «Решаем вместе» — нам сейчас обязательно надо «довести до ума» каждый объект, закончить все работы так, как положено. Только тогда можно надеяться на положительный результат и продолжение проекта в будущем. Хотя, в некоторых случаях проблем сложно избежать. Например, мы не застрахованы от недобросовестных подрядчиков или ошибок при проектировании. Тем не менее, если взялись, то надо сделать всё хорошо. Иначе люди нас не поймут.

Если это не вредит нормальной политической конкуренции, то определённые соглашения уместны и возможны. Тут есть ещё один момент, на который я бы обратил внимание. Выборные органы власти по своему составу должны отражать существующие, различные точки зрения в обществе. Поэтому мы готовы к тому, чтобы в них были представители многих политических партий.

Я не скажу конкретных цифр, и этот вопрос мы ещё не обсуждали детально, но нет предпосылок, чтобы партия ставила перед собой задачу показать результат ниже ныне существующего.