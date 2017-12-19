Москва, 19 декабря, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пописал указ о назначении Элеоноры Митрофановой главой Россотрудничества. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kmvolkov Элеонора Митрофанова

«Назначить Элеонору Митрофанову руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе главы государства.

Напомним, предыдущий глава федерального агентства Любовь Глебова была освобождена от должности 26 сентября. Она была назначена членом Совета Федерации от Удмуртии.

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Элеонора Митрофанова с 2004 по 2009 годы уже руководила Россотрудничеством. Затем работала послом по особым поручениям МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве курировала вопросы, связанные со Всемирным наследием ЮНЕСКО, поддержкой русского языка в мире, а также проблемами гендерного равенства.

Митрофанова имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также Орденом Дружбы.