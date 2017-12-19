Москва, 19 декабря, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Реализация международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» стартует в 2019 году и, согласно плану, проект должен быть завершен в 2026 году. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщило профильное издание «РЖД-Партнер» со ссылкой на «Автодор».

Иван Шилов ИА REGNUM Шёлковый путь

В перспективе маршрут из Европы в Китай позволит сократить время в дороге, что поможет укреплению международных связей европейских государств с Россией, Казахстаном и другими странами Средней и Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении.

Отмечается, что данный маршрут рассматривается в качестве северного коридора «Экономического пояса Шёлкового пути». На реализацию проекта «Европа-Западный Китай» потребуется около 812 млрд рублей.

Китайская секция проекта трансконтинентальной трассы, которая свяжет Китай с Западной Европой, была открыта для движения транспорта 18 ноября. Речь идет о ключевом участке длиной 10 км возле приграничного города Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, связывающий карантинную зону с городом Ляньюньган в провинции Цзянсу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорога «Европа-Западный Китай» должна будет стать коридором с минимальным количеством государственных границ. Проект общей протяженностью 8445 км связывает город Ляньюньган в провинции Цзянсу с российским Санкт-Петербургом. Из них 2233 км проходит по территории Российской Федерации, 2787 км — Республики Казахстан, 3425 км — Китайской Народной Республики. Коридор обеспечивает выходы также на Узбекистан и Киргизию.

Соглашение о создании коридора Западная Европа — Западный Китай было заключено в Пекине 16 апреля 2009 года.

После того как в 2016 году строительство участка в Казахстане было завершено, Россию призвали ускорить темпы строительства участков международного транзитного коридора.

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«Мы знаем, что планы по строительству участков со стороны, предположим, Уфы — Стерлитамак — Оренбург в направлении Актюбинска несколько откладываются — на 2018−2019 годы. Мы хотели бы попросить российских коллег эти планы сдвинуть, ускорить», — заявил первый заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек в ходе восьмого заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации России.

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Российский маршрут прохождения коридора был определен следующим образом: «Санкт-Петербург — Москва — Владимир — Казань — Бавлы — Оренбург — граница Казахстана».