Москва, 19 декабря, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Сырьевой рынок торгуется 19 декабря с позитивом, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent стоит $63,68 (+0,4%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $57,5 (+0,5%).

Carey Akin Буровая установка

«Для сектора нефти активным был конец ноября и первая половина декабря, когда новости и отчеты поступали практически ежедневно», — считает эксперт.

Теперь активность плавно угасает, что вполне оправданно: заокеанским инвесторам на этой неделе осталось три активных сессии, после чего уровень биржевой ликвидность сократится до минимумов на период празднования католического Рождества.

«Основные катализаторы инвесторы уже освоили и учли, внимания заслуживают данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые выйдут 19 и 20 декабря вечером», — отметила Бодрова.

Вероятнее всего, отчет API, который публикуется поздно вечером 20 декабря подтвердит сложившуюся тенденцию и покажет снижение запасов черного золота на 2,5−4,5 млн баррелей с одновременным ростом запасов бензина и дистиллятов.

«В принципе, ничего особенно примечательного в подобном релизе для нефтяных инвесторов нет, поэтому чуть позже торги по черному золоту войдут в узкий диапазон», — полагает эксперт.

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