Москва, 19 декабря, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В России зарегистрированы новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Очаги заболевания выявлены на территории Крыма, Чувашии, Волгоградской и Калининградской областей, сообщает Россельхознадзор.

(сс) jarmoluk Свиьи

В Крыму вирус АЧС был подтверждён по итогам лабораторных исследований трупов кабанов, обнаруженных в 5 км северо-восточнее села Дачное городского округа Судак. В Чувашии вирус также обнаружен в патологическом материале, отобранном от диких кабанов на территории Порецкого участкового лесничества КУ «Шумерлинский лесхоз». В Калининградской области очаг АЧС выявлен в частном хозяйстве в Калининграде: вирусом были заражены домашние свиньи. В Волгоградской области АЧС обнаружен в продукции из Суровикинского района.

«В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб под контролем территориальных управлений Россельхознадзора», — говорят в ведомстве.

Отметив, что в Волгоградской области зафиксирован уже третий только с начала декабря очаг АЧС. О регистрации новой вспышки опасного заболевания ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В ведомстве обострение ситуации связывают в том числе и с неэффективностью работы властей региона. Всего на территории Волгоградской области зарегистрирован 21 случай АЧС. В прошлом году вирус был выявлен в 13 населенных пунктах области, но к концу года карантин сняли везде. Тогда было уничтожено несколько тысяч свиней — более пяти тысяч животных только на одном из животноводческих комплексов.

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В Крыму карантин по африканской чуме свиней установлен в районах на востоке полуострова, возле Судака и Старого Крыма — здесь были обнаружены три трупа кабанов. Ранее очаги АЧС в Крыму были выявлены в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в Порецком районе пали два кабана, введён карантин. Но поскольку «ближайшие населенные пункты находятся в 7 км от места обнаружения зараженных вирусом трупов», «никакие ограничительные меры в отношении частных хозяйств граждан предприниматься не будут», говорят в минсельхозе Чувашии. На планёрке в правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев «заметил, что проблема носит рабочий характер, поводов для беспокойства среди участников потребительского рынка нет», говорится в релизе. В 2016 году в Чувашии было выявлено несколько очагов африканской чумы свиней, в связи с чем в двух районах (Алатырском и Порецком) поголовье было уничтожено — в общей сложности около 3 тыс. голов.

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Отметим, в 2017 году в России зарегистрировано 182 очага заболеваемости по африканской чуме свиней.