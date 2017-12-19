Москва, 19 декабря, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Российский рубль 19 декабря торгуется без единого направления в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По ее мнению, внутренний валютный рынок на текущий момент смотрится сбалансированным.

«С одной стороны, инвесторы придерживаются осторожной позиции, будучи в пахе ожидания: решение по налоговой реформе в США еще не принято, и активность в долларе и евро снижена на таком фоне.

С другой, очевидно, что мировых инвесторов продолжает интересовать отечественный рынок долга, и это играет в пользу «россиянина», — пояснила Бодрова.

Доллар США будет оставаться в пределах узкого диапазона 58,55−58,65 руб. до тех пор, пока не появится выраженный драйвер для направленного движения.

«Вполне возможно, что год для американской валюты завершится в пределах отметок 58,55−60 рублей», — считает эксперт.

Добавим, 19 декабря доллар США сейчас стоит около 58,59 руб. (-0,1%). Евро балансирует возле уровня 69,20 руб. (+0,16%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 20 декабря, составляют 58,61 руб. за американскую валюту (снижен на 8 копеек) и 69,17 руб. за евро (повышен на 8 копеек).

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