Активность рубля снижена
Москва, 19 декабря, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Российский рубль 19 декабря торгуется без единого направления в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
По ее мнению, внутренний валютный рынок на текущий момент смотрится сбалансированным.
«С одной стороны, инвесторы придерживаются осторожной позиции, будучи в пахе ожидания: решение по налоговой реформе в США еще не принято, и активность в долларе и евро снижена на таком фоне.
С другой, очевидно, что мировых инвесторов продолжает интересовать отечественный рынок долга, и это играет в пользу «россиянина», — пояснила Бодрова.
Доллар США будет оставаться в пределах узкого диапазона 58,55−58,65 руб. до тех пор, пока не появится выраженный драйвер для направленного движения.
«Вполне возможно, что год для американской валюты завершится в пределах отметок 58,55−60 рублей», — считает эксперт.
Добавим, 19 декабря доллар США сейчас стоит около 58,59 руб. (-0,1%). Евро балансирует возле уровня 69,20 руб. (+0,16%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 20 декабря, составляют 58,61 руб. за американскую валюту (снижен на 8 копеек) и 69,17 руб. за евро (повышен на 8 копеек).
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