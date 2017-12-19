Львов, Украина, 19 декабря, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Солнечную электростанцию мощностью 1 МВт открыли во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовской областной администрации.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

Согласно сообщению, «зеленая» электростанция является солнечной электростанцией крышного типа и называется «Лео-Солар-Энерджи». Станция построена в Жовском районе в селе Малехов Львовской области и состоит из 3,705 тыс. модулей по 270 Вт каждый.

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Напомним, ранее во Львовской области в городе Борислав открыли наземно-крышевую солнечную электростанцию мощностью 1,4 МВт. Станцию открыла фирма ООО «Синтез Солар», при этом «зеленая» станция стала самой большой крышевой солнечной электростанцией на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава государственного агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук заявлял, что к 2020 году доля «зеленой» энергетики в стране увеличится до 11%, а к 2035 году — до 25%. По его словам, с 2015 года Киев уже привлек к проектам по строительству электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), около 800 млн евро.