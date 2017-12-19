Париж, 19 декабря, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал 19 декабря «неприемлемыми» высказывания своего сирийского коллеги Башара Асада относительно поддержки Парижем терроризма, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон

С таким заявлением бывший министр экономики Франции выступил по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столетнбергом.

«Мы с самого начала придерживались одной линии», — заявил глава Елисейского дворца, имея в виду общего врага в лице террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«И поэтому эти высказывания неприемлемы», — добавил он.

По словам президента Франции, если кто и воевал с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и может добиться победы до конца февраля, так это международная коалиция. Он также подчеркнул, что Сирия не ограничивается одним лишь Асадом.

«Я не верю, что кто-то способен построить устойчивый мир и добиться политического решения без Сирии и сирийцев. Я не думаю также, что Сирия ограничивается Башаром Асадом», — указал Макрон.

Напомним, ранее глава Сирии Башар Асад заявил в ответ на высказывания официальных лиц Франции, что поскольку Париж с самого начала поддерживал террористов в Сирии, то Франция не может говорить о мирном процессе в этой стране.

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Также стоит указать на то, что как о факторе ближневосточной политики террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о себе в 2013 году, когда ее боевики стали создавать квазигосударство. При этом гражданская война в Сирии началась весной 2011 года в рамках так называемой «арабской весны». Тогда в Сирии и других странах Большого Ближнего Востока начались акции протеста, носившие якобы демократический характер. Противников действующей власти в Ливии, Сирии, Египте и других странах поддержали страны Запада, в том числе Франция.

В Ливии такая поддержка привела к полному уничтожению государственности и началу гражданской войны, приведшей, среди прочего, к укреплению в стране радикальных элементов и потоку беженцев на территорию ЕС. В Египте к власти пришел Мухаммед Мурси и «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как в Сирии началась многолетняя гражданская война.

Необходимо также указать на то, что так называя коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировалась в конце 2014 года в ответ на масштабные территориальные завоевания боевиков в Ираке и Сирии. При этом коалиция, не получившая согласия на ведение боевых действий на территории Сирии со стороны Дамаска, тем не менее бомбила объекты на территории арабской республики. Несмотря на это, к сентябрю 2015 года в стране сложилась почти катастрофическая ситуация, и многие предрекали конец сирийского правительства, которому на помощь пришли ВКС России.