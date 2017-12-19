Общероссийский конгресс муниципалитетов подвел итоги года
Калуга, 19 декабря, 2017, 15:51 — ИА Регнум. 19 декабря глава городского самоуправления Калуги председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов принял участие в заседании президиума Общероссийского конгресса муниципальных образований.
Вёл заседание президент конгресса, депутат Государственной думы РФ Виктор Кидяев, в работе конгресса также участвовали заместитель министра юстиции РФ Денис Новак и директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко. На заседании были подведены итоги работы конгресса за 2017 год и определены приоритеты на 2018 год.
Как отметил в своем докладе Виктор Кидяев, взаимодействие с советами муниципальных образований субъектов Российской Федерации и межрегиональными ассоциациями является ключевым приоритетом в деятельности конгресса. По данному направлению было проведено более ста мероприятий, в том числе совещания с участием советов муниципалитетов субъектов Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. Кроме того, конгресс работал с обращениями от советов по вопросам развития и применения законодательства, таких обращений за год поступило более двухсот.
«В план работы конгресса на 2018 год были включены многие актуальные вопросы деятельности муниципалитетов и органов местного самоуправления, — рассказал Александр Иванов. — Среди них благоустройство городских территорий, ЖКХ, муниципально-частное партнерство, поддержка малого и среднего бизнеса, дорожное строительство».
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания также был рассмотрен вопрос о подготовке доклада правительству РФ о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации.