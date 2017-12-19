Калуга, 19 декабря, 2017, 15:51 — ИА Регнум. 19 декабря глава городского самоуправления Калуги председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов принял участие в заседании президиума Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание президиума Общероссийского конгресса муниципальных образований 19.12.2017

Вёл заседание президент конгресса, депутат Государственной думы РФ Виктор Кидяев, в работе конгресса также участвовали заместитель министра юстиции РФ Денис Новак и директо­р де­пар­та­мен­та го­род­ской сре­ды Минс­троя Рос­сии Окса­на Дем­ченко. На заседании были подведены итоги работы конгресса за 2017 год и оп­ре­делены при­ори­теты на 2018 год.

Как от­ме­тил в сво­ем док­ла­де Вик­тор Кидя­ев, вза­имо­дей­ствие с со­вета­ми му­ници­паль­ных об­ра­зова­ний субъ­ек­тов Рос­сий­ской Феде­рации и меж­ре­ги­ональ­ны­ми ас­со­ци­аци­ями яв­ля­ет­ся клю­чевым при­ори­тетом в де­ятель­нос­ти кон­грес­са. По дан­но­му нап­равле­нию было про­веде­но более ста ме­роп­ри­ятий, в том числе со­веща­ния с учас­ти­ем со­ветов муниципали­тетов субъ­ек­тов Севе­ро-Запад­но­го, Южно­го, Севе­ро-Кав­каз­ско­го и Цен­траль­но­го фе­дераль­ных ок­ру­гов. Кро­ме то­го, кон­гресс ра­ботал с об­ра­щени­ями от со­ветов по воп­ро­сам раз­ви­тия и при­мене­ния за­коно­датель­ства, та­ких об­ра­щений за год пос­ту­пило бо­лее двухсот.

«В план работы конгресса на 2018 год были включены многие актуальные вопросы деятельности муниципалитетов и органов местного самоуправления, — рассказал Александр Иванов. — Среди них бла­го­ус­трой­ство городских территорий, ЖКХ, муниципаль­но-час­тное пар­тнерс­тво, под­дер­жка ма­лого и сред­не­го биз­не­са, до­рож­ное стро­итель­ство».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания также был рассмотрен вопрос о подготовке доклада правительству РФ о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации.